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Британия отменила все пошлины на экспорт из Украины
Британия отменила все пошлины и ограничения на украинский экспорт согласно соглашению о свободной торговле, которое должно было полноценно заработать для Украины с 2023 года.
Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.
Так, теперь отменены все тарифы и квоты, охватываемые торговым соглашением между Британией и Украиной, то есть прежде всего аграрную и промышленную продукцию. Такой шаг "окажет Украине экономическую поддержку в трудное время", убеждены в правительстве Соединенного Королевства.
Отмечается, что такое решение было принято в ответ на прямое обращение украинского правительства по поводу либерализации тарифов.
"Снятие пошлин на ключевые украинские экспортные товары, включая ячмень, мед, консервированные помидоры и птицу, поможет украинскому бизнесу и производителям, когда они в этом больше нуждаются", - сообщил Департамент международной торговли Британии.
Кроме того, Британия объявила о запрете на экспорт товаров и технологий, которые Россия может использовать для подавления героического народа Украины. Среди таких товаров - оборудование для перехвата и мониторинга. "Это закроет какие-либо существующие лазейки для того, чтобы Россия не покупала эти товары в Британии", - добавили в ведомстве.
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