Фейковый референдум на Херсонщине. Почему Зеленский начал угрожать Путину

Юрий Вишневский / Деловая столица

Оккупанты готовятся имитировать псевдореферендум на Херсонщине в ближайшее воскресенье, 1 мая, или даже еще раньше - в среду, 27 апреля.

На пресс-конференции в киевском метрополитене 23 апреля Владимир Зеленский заявил о том, что Украина может прекратить переговоры с Россией. Это заявление появилось и на официальном сайте президента Украины.

Как отмечается на сайте, Зеленский заявил: в случае если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет провозглашен псевдореферендум относительно псевдореспублик на временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях, Украина выйдет из переговорных процессов. "Я считаю, что это, - цитирует сайт слова Зеленского насчет псевдореферендума, - не на пользу дипломатическому урегулированию этой ситуации. Это точно помешает окончанию войны дипломатическим путем. Это точно неправильный шаг со стороны России. Это говорит о том, что все, что было до сих пор, все встречи дипломатических групп - все это фикция и политический театр".

Это заявление распространили сотни украинских и иностранных медиа, и оно влечет за собой весьма серьезные последствия. Выход из переговоров будет означать, что единственным вариантом остается война до победного конца. То есть фактически Зеленский угрожает Путину военным разгромом.

Есть три версии, зачем было сделано это заявление и почему именно сейчас. Пессимисты настаивают, что это не более чем констатация факта срыва переговоров Россией. Реалисты предполагают, что предупреждение в адрес Путина, озвученное Зеленским, это вынужденный шаг, который был необходим в силу разных тактических соображений. А оптимисты надеются, что вражеский псевдореферендум на Херсонщине станет для нас поводом для радикальной смены стратегии.

Впрочем, эти три версии не являются взаимоисключающими. Скорее это три мотива, которые совместно стимулируют нашу власть пересмотреть свое отношение к переговорам с Путиным.

Констатация факта?

24 апреля Finanical Times сообщила, что Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны и "настроен захватить как можно больше украинской территории". Об этом британской газете рассказали три человека, осведомленных о беседах с российским президентом.

Ранее, 19 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия начинает вторую фазу "спецоперации на Украине". 22 апреля заместитель командующего войсками Центрального военного округа РФ генерал-майор Рустам Миннекаев сообщил, что в ходе этой фазы "одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной". Он добавил, что контроль над южными регионами Украины даст России выход в Приднестровье, где, по его словам, "также наблюдаются факты притеснения русскоязычного населения".

В российских соцсетях циркулируют слухи о том, что в ближайшие две недели Путин категорически не настроен ни на какие переговоры просто потому, что он хочет предъявить населению максимальные военные успехи к 9 мая. При этом он требует от своего начальника генштаба Валерия Герасимова до 7 мая полностью оккупировать всю территорию Луганщины и Донетчины. Но Герасимов знает, что это нереально, поэтому он, чтобы избежать гнева Путина, якобы пообещал ему за несколько месяцев захватить весь юг Украины (включая Николаев и Одессу) и Молдову. Понятно, что это вообще из области фантастики, но тем не менее, если Путин вдохновился этими захватническими планами, то переговоры ему действительно ни к чему.

Наше руководство относится к этой угрозе с необходимой серьезностью. На пресс-конференции 23 апреля прозвучал вопрос о том, может ли в Одессе повториться трагедия Мариуполя, если Путин захочет пробить коридор к Приднестровью. "Насчет Приднестровья и Молдовы и может ли произойти трагедия такая же, как в Мариуполе - да, может произойти. Тысячи танков, тысячи бронированной техники, - заявил Зеленский. - Я не верю, что эти люди будут останавливаться. Если мы их будем останавливать, тогда переговоры будут".

Таким образом, сейчас переговоры не нужны прежде всего Путину. У него в приоритете военное наступление, и такие планы не только на две недели, до 9 мая, но как минимум на несколько месяцев.

Вынужденный шаг?

Но и для Зеленского переговоры в таких условиях теряют смысл. Он дорожит своим имиджем, и он категорически не хочет выглядеть проигравшим, хотя и согласен на некоторые компромиссы. 5 апреля в интервью украинским СМИ он заявил, что, по его мнению, победой Украины будет отвод российских войск на позиции, которые были по состоянию на 23 февраля 2022 г. "Я считаю, что откатить полномасштабную войну до той точки, с которой она началась 24 февраля, - для нас это точно победа", - подчеркнул он. И он был готов на уступки по другим вопросам (типа отказа от вступления в НАТО), но не по вопросам о территориях.

Однако Путин своими действиями в последние дни совершенно четко демонстрирует, что его целью является именно аннексия оккупированных украинских территорий. И пока российские войска пытаются наступать на востоке Украине, Кремль уже приступил к аннексии захваченных земель в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. По данным оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, оккупанты готовятся имитировать псевдореферендум на Херсонщине в ближайшее воскресенье, 1 мая, или даже еще раньше - в среду, 27 апреля.

Конечно же, Зеленский не может делать вид, что он не замечает этой подготовки. Он вынужден реагировать, и предупреждение о выходе из переговоров - это именно вынужденный шаг в ответ на планы Кремля.

Подчеркнем, что этот ответ получил подтверждение на поле боя. Наши войска уже несколько дней ведут успешное контрнаступление возле Херсона. 23 апреля оперативное командование "Юг" сообщило о восстановлении контроля над восемью населенными пунктами Херсонщины, а 24 апреля - об освобождении пяти населенных пунктов Николаевщины возле административной границы с Херсонщиной.

Повод для смены стратегии?

Finanical Times, рассказывая о потере Путиным интереса к переговорам, объяснила это тем, что Путин пришел в ярость, когда Украина потопила крейсер "Москва". Можно не сомневаться, что наше руководство просчитывало последствия и взвешивало все "за" и "против". Есть весомые основания считать, что крейсер "Москва" направлялся к Одессе, чтобы прикрывать высадку десанта.

В любом случае, потопив флагман Черноморского флота РФ, мы показали, что умеем не только обороняться, но и наступать. А значит, переговоры не являются для нас безальтернативным способом прекращения войны. Есть и альтернатива - победа на поле боя.

И об этой перспективе прямо говорил Зеленский на пресс-конференции 23 апреля. "Моя личная позиция: все, что они прорвут и оккупируют - мы все вернем. И это будет вопрос не 10-20 лет, не войны восьмилетней, это будет вопрос того, будет ли у нас оружие. Как только оно у нас будет, как только его будет достаточно - мы будем возвращать ту или иную оккупированную территорию".

Что касается оружия, то тут тоже происходят подвижки. 24 апреля в Киеве побывали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин. По сообщению Госдепа США, Остин проинформировал правительство Украины о том, что Пентагон расширит военную подготовку украинских военнослужащих в регионе (т.е. в восточноевропейских странах НАТО) по определенным системам вооружений. Он отметил усилия США по ускорению поставок этого оружия, которое теперь прибывает в течение нескольких дней после объявления. И подчеркнул, что США вместе с союзниками и партнерами будут продолжать координировать поставки дополнительного тяжелого вооружения, боеприпасов и запасных частей из других стран. Остин также представил украинским лидерам повестку дня Консультативного совещания по вопросам обороны, которое состоится 26 апреля на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. Совещание, организованное Остином, "рассмотрит краткосрочные оборонные потребности Украины, а также предоставит участникам возможность изучить способы, с помощью которых можно наилучшим образом удовлетворить долгосрочные интересы национальной безопасности Украины", анонсирует Госдеп.

По возвращении в Вашингтон Блинкен и Остин провели пресс-конференцию. "Мы не знаем, как будет развиваться эта война, но мы знаем, что суверенная, независимая Украина будет существовать намного дольше, чем Владимир Путин на сцене. И наша поддержка Украины в будущем будет продолжаться. Это будет продолжаться до тех пор, пока мы не увидим окончательный успех", - заявил Блинкен.

"Они верят, что могут победить, и мы верим, что они могут победить, если у них будет правильная поддержка. И мы собираемся продолжать делать для этого все возможное", - добавил Остин.

Такую же позицию занимают ряд других стран НАТО. Например, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 24 апреля заявила: "Мы успокоимся лишь тогда, когда Путин потерпит поражение, а Украина победит".

Если эти слова воплотятся в существенное усиление военной помощи, то у нас действительно может измениться стратегия. И вместо компромисса на переговорах приоритетом может стать победа на поле боя. Или если не победа, то значительные военные успехи, которые вынудят Путина просить о переговорах и компромиссах, с учетом тех ударов санкциями, которые обрушили наши западные партнеры на российскую экономику. Правда, нельзя просто так отказаться от переговоров. Но можно воспользоваться поводом, который предоставил Путин, то есть фейковым референдумом: если вы проводите псевдореферендум, то мы выходим из переговоров.

Сейчас можно только гадать, какие мотивы у кого перевесят. Но в ближайшее время, насколько можно судить, все будет решаться именно на поле боя. А вопрос о переговорах отложен на потом.