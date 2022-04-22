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АНАЛИТИКА

Оружие для наступления. Когда НАТО даст нам истребители, танки и ракеты

22:59 22.04.2022 |

Политика, Мир

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Сейчас Североатлантический Альянс готовится к полной перезагрузке своей деятельности в соответствии с новой реальностью.

В ближайший вторник, 26 апреля, министр обороны США Ллойд Остин проведет на авиабазе Рамштайн в Германии совещание с коллегами из ряда стран для обсуждения оборонных потребностей Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, список участников встречи еще не утвержден, но уже известно, что там будут представители не только стран НАТО.

The Hill сообщил еще одну интересную новость. Совет нацбезопасности США пригласил генерал-лейтенанта в отставке Терри Вольфа для координации помощи Украине в сфере безопасности. На прошлой неделе двухпартийная группа сенаторов обратилась к президенту США Джо Байдену с письмом, в котором призвала его назначить такого координатора, чтобы лучше понять потребности Украины в обороне, "при этом устраняя конфликты пересекающихся сфер юрисдикции" между Пентагоном и Госдепартаментом. По мнению сенаторов, этот человек будет главным связующим звеном между США и их союзниками в вопросах передачи Украине самолетов, тяжелых танков и другого современного оружия. "Я рад, что Белый дом прислушался к двухпартийным призывам и назначает координатора помощи Украине в сфере безопасности, чтобы помочь нам ускорить военную помощь Украине... и обеспечить Украину инструментами, необходимыми для победы в этой войне", - прокомментировал один из подписантов письма сенатор-республиканец Роб Портман.

Эти новости появились уже после того, как Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере $800 млн. В Пентагоне обещают, что вскоре будет следующий пакет.

Также и Евросоюз усиливает свою поддержку. 20 апреля президент Европейского совета Шарль Мишель провел в Киеве переговоры, после которых Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит именно то оружие, которое ей сейчас необходимо: "Не все, а то, которое сейчас у нас в приоритете. Не все, а которого у нас нет. Это очень важные акценты. Вовремя и то, что нужно".

Сам Мишель в интервью "Европейской правде" подтвердил: "Нам нужно снабжать вас тяжелым оружием. Об этом не будет слишком много новостей по соображениям безопасности. Но мы придерживаемся своих обязательств поставить вам это оружие. Это первое. Это очень важно и очень срочно... Но я не буду давать детали по очевидным причинам".

Главный вопрос

С нашей точки зрения, конечно, все происходит очень медленно. Запад только начинает говорить об обещаниях тяжелых вооружений, хотя с момента начала Россией полномасштабной войны прошло уже почти два месяца. Чтобы переломить ход войны на восточном и южном фронтах, нам нужна серьезная помощь - как минимум, 100 истребителей и 300 танков, а также пара сотен ракет с дальностью полета в несколько сотен километров. И главный вопрос для нас - когда же нам наконец дадут все это, если вообще дадут.

Впрочем, этот вопрос сейчас активно обсуждается и на Западе. Еще в конце марта двухпартийная группа, состоящая из более чем трех десятков конгрессменов, направила Байдену письмо с призывом предоставить Украине больше оружия, включая ракеты класса "земля - воздух", истребители и противокорабельные ракеты. В свежем обзоре американских медиа профессор Университета Северной Каролины Василий Тарас отмечает, что ежедневно множество сообщений об Украине по всем каналам - и очень много споров о поставках оружия. Байден рассказывает, как много всего он шлет в Украину, а его оппоненты кричат, что этого недостаточно, что они слали бы гораздо больше, и угрожают вплоть до импичмента, если он не начнет слать в разы больше. "Такие себе соревнования, кто больше любит Украину. Очевидно, реакция на общественное мнение", - констатирует профессор.

В Германии внутри правящей коалиции нарастает недовольство решением канцлера Олафа Шольца отказать Украине в поставках тяжелых вооружений. Как пишет Spiegel, на следующей неделе лидеры оппозиционного блока ХДС/ХСС намерены внести проект резолюции о поставках тяжелых вооружений Украине, если этого не сделает канцлер, и эта резолюция вполне способна собрать в Бундестаге большинство голосов.

Без розовых очков

При всем уважении к западному общественному мнению, оно не является определяющим для западных правительств. Для них главное - интересы их стран. А поскольку интересы эти разные, то и позиции стран могут весьма различаться.

В качестве иллюстрации можно привести взаимные обвинения государств - членов НАТО. Например, глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил на пресс-конференции, что он будет убеждать немецкого канцлера Шольца предоставить Украине тяжелые вооружения. "Чтобы защищаться, нужно иметь чем, - подчеркнул Моравецкий. - Двусмысленная позиция Германии, без сомнения, не помогает".

Совсем иное мнение высказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. "В НАТО есть страны, которые хотят продолжения войны в Украине. Они видят в продолжении войны ослабление России. Их мало волнует ситуация в Украине", - заявил он в интервью телеканалу CNN Türk.

Турция, конечно, наш большой друг и очень нам помогает. Спасибо за "Байрактары" и за проливы, перекрытые для российских кораблей. Но фактом остается то, что Турция не присоединилась к западным санкциям против России и, в отличие от США и Евросоюза, не запретила заход российских судов в свои порты.

Глупо предполагать, что турки по сравнению с поляками хуже относятся к украинцам и больше любят россиян. Дело в другом. Польша всерьез опасается стать следующей жертвой российского нападения. А Турция - нет.

Если бы Евросоюз был уверен, что западная граница Украины - это для Путина красная линия, дальше которой он не пойдет, тогда, вероятно, коллективный Запад убеждал бы Киев согласиться на требования Кремля, чтобы поскорее можно было возобновить business as usual. Именно таким способом Запад тушил российско-грузинскую войну в 2008-м и российско-украинскую войну в 2014-2015 гг. Но сейчас все по-другому.

Еще в начале февраля, за три недели до путинской "спецоперации", Байден отдал приказ об отправке в Польшу и Румынию трех тысяч американских военнослужащих. А накануне путинской авантюры Байден поручил Остину перебросить дополнительные силы в зону операций Европейского командования США в странах Балтии, Польше и на юго-восточный фланг НАТО.

Вашингтон получил достаточно разведывательных данных, чтобы опасаться, что Путин не намерен ограничиваться захватом Украины. Потому и произошла смена парадигмы. Сейчас НАТО готовится к полной перезагрузке своей деятельности в соответствии с новой реальностью. "То, что мы сейчас видим, является новой реальностью, новой нормой для европейской безопасности. Поэтому сейчас мы попросили наших военных командиров предоставить варианты того, что мы называем перезагрузкой, долгосрочной адаптацией НАТО", - сообщил 9 апреля генсек Альянса Йенс Столтенберг.

А 10 апреля командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил на совместной пресс-конференции с начальником штаба Армии США Джеймсом Макконвилем, что США поддерживают идею создания постоянных баз на восточном фланге НАТО, включая Литву. "Мы благодарны за эту позицию и сейчас прилагаем усилия, чтобы создать надлежащие условия для такого размещения американских войск", - подчеркнул Рупшис.

Но подобные планы нельзя реализовать за один день. Этим и объясняется позиция коллективного Запада. Он по-настоящему заинтересован в том, чтобы Путин не выиграл войну и не принудил Киев к капитуляции, а застрял в Украине надолго - как минимум, на несколько месяцев. Поэтому Запад будет поставлять нам вооружения по крайней мере в таких объемах, которые позволят нам подольше сдерживать Россию во времени и пространстве - пока НАТО укрепляет свой восточный фланг. Ну а вооружения сверх того - это уже зависит от смелости и решительности Байдена и других западных лидеров. Если они в самом деле решили сделать ставку на нашу победу, то они должны дать столько, сколько нам нужно.
 

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