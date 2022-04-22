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США начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня - Нуланд
Соединенные Штаты начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) и работают с другими союзниками по НАТО, чтобы Украина получила больше реактивных систем.
Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
Она отметила, что реактивные системы залпового огня, а также артиллерия, есть в последнем пакете помощи от США, и особо подчеркнула, что поставка систем уже происходит.
"Системы РСЗО мы уже поставляем", - сказала Нуланд.
Она добавила, что США сейчас работают с другими союзниками по НАТО, чтобы Украина получила больше реактивных систем.
Отдельно она затронула вопрос боеспособности украинских самолетов, отметив, что есть уже несколько государств НАТО, которые поставляют Украине составляющие, позволяющие ей поднять в воздух больше самолетов.
"И вы сейчас имеете больше самолетов на боевом дежурстве, чем еще неделю назад, именно в результате того, что вы получили от союзников запчасти и прочее к ним... Итак, чтобы быть абсолютно четкой, перечислю: РСЗО уже поставляются; есть союзники, которые работают над самолетами, а кроме этого есть огромное количество запчастей для военных самолетов, которые уже меняют ситуацию", - заявила она.
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