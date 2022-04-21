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Байден объявил о выделении еще 800 млн долларов на военную помощь Украине
Президент США Джо Байден объявил о выделении военной помощи Украине еще на 800 млн долларов. Новые поставки будет включать в себя тяжелое вооружение, десятки гаубиц, тактические дроны и 144 тысяч единиц боеприпасов, сообщил Байден в четверг, 21 апреля. Таким образом объем военной помощи Украине со стороны США достигнет 3.2 млрд долларов. Прошлый пакет на ту же сумму включал в себя артиллерийские системы, снаряды, бронетранспортеры и вертолеты.
Объявляя о выделении дополнительной военной помощи, Байден заявил о "критическом окне" в конфликте, поскольку Россия готовится к следующему этапу войны, в котором из-за особенностей географии будут необходимы другие типы оружия. Американский президент намерен на следующей неделе попросить Конгресс выделить дополнительный бюджет для военной помощи Украине, поскольку выделенный ранее бюджет на помощь Украине на исходе. "На следующей неделе я отправлю в Конгресс запрос на дополнительный бюджет, чтобы сохранять бесперебойный поток вооружений и боекомплектов храбрым украинским бойцам", - сказал Байден.
Программа помощи беженцам "Объединяйтесь для Украины"
Байден также объявил о выделении еще 500 долларов млн прямой экономической помощи украинскому правительству. По его словам, правительство сможет использовать эти деньги для стабилизации экономики, поддержки население и выплат зарплат.
Кроме того, США расширили санкции в отношении России, запретив российским кораблям входить в американские порты. В прошлом году, российские суда заходили в порты в США около 1800 раз - это небольшой процент от общего трафика, и запрет не окажет серьезного влияния на цепочки поставок в США, отмечает Reuters. Ранее свои порты для российских судов закрыли Евросоюз и Канада.116:25
США также запустят программу "Объединяйтесь для Украины", которая должна упростить эмиграцию украинцев в США.
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