Рада продлила действие военного положения в Украине до 25 мая

Верховная Рада Рада продлила действие военного положения в Украине еще на 30 суток, то есть до 25 мая 2022 года, сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос").

"Сегодня снова собрался парламент принят... Проголосовали ряд важны решений", - написал Железняк в своём телеграм-канале во четверг.

По его словам, продление действия военного положения в Украине оговаривается в законопроекте №7300 "Об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине, за который проголосовали 300 народных депутатов.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский внёс соответствующий законопроект в Раду 19 апреля.

Глава государства предлагал "срок действия военного положения в Украине продлить с 5:30 25 апреля 2022 года сроком на 30 дней".

Ранее президент подписал указ № 64/2022 "О введении военного положения в Украине". Народные депутаты утвердили этот документ 300 голосами 24 февраля.

Согласно указу, военное положение вводится с 5:30 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток. 15 марта Верховная Рада продлила военное положение еще на 30 дней с 05.30 26 марта до 24 апреля включительно.

Такое решение принято в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.