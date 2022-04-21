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Рада продлила действие военного положения в Украине до 25 мая
16:12 21.04.2022 |
Верховная Рада Рада продлила действие военного положения в Украине еще на 30 суток, то есть до 25 мая 2022 года, сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос").
"Сегодня снова собрался парламент принят... Проголосовали ряд важны решений", - написал Железняк в своём телеграм-канале во четверг.
По его словам, продление действия военного положения в Украине оговаривается в законопроекте №7300 "Об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине, за который проголосовали 300 народных депутатов.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский внёс соответствующий законопроект в Раду 19 апреля.
Глава государства предлагал "срок действия военного положения в Украине продлить с 5:30 25 апреля 2022 года сроком на 30 дней".
Ранее президент подписал указ № 64/2022 "О введении военного положения в Украине". Народные депутаты утвердили этот документ 300 голосами 24 февраля.
Согласно указу, военное положение вводится с 5:30 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток. 15 марта Верховная Рада продлила военное положение еще на 30 дней с 05.30 26 марта до 24 апреля включительно.
Такое решение принято в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.
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