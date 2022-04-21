Министры финансов стран G7 объявили о помощи Украине более чем в $24 миллиарда

Министры финансов стран G7 анонсировали дополнительную поддержку Украине на сумму более 24 миллиардов долларов на 2022 год и выразили готовность ее увеличить в случае необходимости.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

В своем заявлении министры также выразили сожаление по поводу участия россии в международных форумах, включая встречи G20, Международного валютного фонда и Всемирного банка на этой неделе.

"Международные организации и многосторонние форумы больше не должны вести свою деятельность с россией в обычной манере", - заявили министры.

Как сообщал Укринформ, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны G7 пообещали Украине 50 млрд евро, большинство из которых уже располагают, остальные вскоре будут собраны.

Как сообщал Укринформ, 24 февраля 2022 года российская федерация начала неспровоцированную войну против Украины. Захватчики обстреливают и бомбят мирные города и поселки Украины, пытают и убивают мирное население.

Европейский Союз, США, другие страны мира применили мощные санкции против России как страны-агрессора.