Конец переговорам с Путиным? Почему Украине придется победить на поле боя

Юрий Вишневский / Деловая столица

Похоже, западные столицы приняли для себя коллективное решение о том, что с Путиным и его режимом должно быть покончено.

Возможности для переговоров между Киевом и Москвой сокращаются с каждым днем. Вероятность перемирия уже почти нулевая. Хотя три недели назад ситуация была другой. Тогда вырисовывались перспективы каких-то договоренностей. 29 марта украинская делегация на переговорах официально представила свои предложения, а Владимир Зеленский заявил, что сигналы с переговоров можно назвать положительными.

Главное, что изменилось за эти три недели, это характер войны. Путин уже даже не пытается изображать, что он наносит удары только по военным объектам. Российские зверства в Ирпене, Буче, Бородянке, методичное уничтожение Харькова и Мариуполя, ракетный удар по переполненному людьми вокзалу в Краматорске и все другие военные преступления РФ из очень длинного списка однозначно показали, что целью Путина является именно истребление гражданского населения.

Сжигание мостов

Уже можно довольно уверенно утверждать, что и наша власть, и наши западные партнеры, прежде всего США, начали сжигать последние мосты в отношениях с Кремлем. Это проявляется, в частности, в ужесточении оценок.

Президент США Джо Байден 12 апреля публично заявил, что Путин совершает геноцид в Украине. "Я назвал это геноцидом, потому что становится все более очевидным, что Путин просто пытается стереть с лица земли даже идею быть украинцем", - пояснил Байден свою позицию журналистам.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью ABC сообщил, что "в Государственном департаменте есть отдел, который собирает доказательства и затем осуществляет юридический анализ, потому что геноцид - это юридическое определение". Таким образом, за словами Байдена может последовать юридическое признание Вашингтоном, что Путин совершает геноцид украинцев. Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (ее ратифицировали более 150 государств, в т.ч. Россия, Украина и США) говорит, что лица, совершающие геноцид, подлежат наказанию и должны быть судимы.

14 апреля Верховная Рада приняла постановление №7276, которым признала и обратилась к международному сообществу с просьбой признать совершение Россией геноцида украинского народа, а также преступлений против человечности и военных преступлений в Украине. Спикер парламента Руслан Стефанчук подчеркнул, что это постановление должно стать юридической составляющей обвинительного приговора Международного уголовного суда по России.

В тот же день Верховная Рада приняла закон №7214, в котором РФ признана "государством-террористом, одной из целей политического режима которого является государственный геноцид украинского народа", а также констатируется, что "политический режим РФ является неонацистским по своей сути, практикой и идеологически наследует национал-социалистический (нацистский) тоталитарный режим". То есть РФ буквально приравнена к нацистской Германии, а Путин - к Гитлеру.

Повторим: это именно сжигание мостов. Этот процесс еще не завершен, в частности, закон №7214 еще не подписан Зеленским. Но вероятность достижения каких-то договоренностей выглядит все более призрачной.

Ставка на нашу победу

Есть и военные признаки того, что ситуация изменилась. Для всего мира стала сенсацией позорная гибель крейсера "Москва" - флагмана Черноморского флота РФ. Но наши военные готовят и другие сюрпризы.

13 апреля Forbes сообщил, что Украина ведет переговоры о закупке тяжелых ударных беспилотников американского производства, которые могут изменить баланс в российско-украинской войне. "На прошлой неделе украинские официальные лица встретились в Вашингтоне с General Atomics, калифорнийским производителем военных беспилотников, в том числе MQ-9 Reaper, основного разведывательно-ударного БПЛА ВВС США", - сообщило издание. "Сейчас у нас есть самолеты, готовые к немедленной передаче, - сказал представитель General Atomics Марк Бринкли. - При поддержке правительства США эти самолеты могут оказаться в руках украинских военных летчиков в считанные дни".

MQ-9 Reaper может нести полезную нагрузку (например, авиабомбы) массой до 1700 кг, его дальность полета - до 1900 км. Для сравнения приведем расстояние по воздуху от Киева до Москвы: 756 км. "Действительно, у MQ-9 будет достаточно дальности, чтобы нанести удар вглубь России и до самой Москвы", - подчеркивает Forbes.

По словам Бринкли, беспилотники от General Atomics "обеспечили бы очень смертоносные ударные возможности, которые не могут быть обеспечены меньшими боевыми БПЛА". Также он уверен, что "военные пилоты, уже знакомые с работой БПЛА, могут быть быстро обучены управлять нашим самолетом".

12 апреля заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс сообщила, что США готовы рассмотреть возможность поставок Украине ракет средней дальности, которые способны наносить удары по аэродромам на территории России. Речь идет о новых пакетах военной помощи, в дополнение к пакету на $800 млн, который был утвержден Байденом 13 апреля (военная техника и вооружения из этого пакета уже начали поступать в Украину). "Пока не будет объявлено об этих пакетах, я бы не хотела забегать вперед президентских решений. Тем не менее мы продвигаем эти пакеты очень быстро. И считаю, вы увидите больше в ближайшие дни", - сказала Хикс.

Также и Великобритания обещает нарастить поток военной помощи. Премьер Борис Джонсон заявил 16 апреля: "Сегодня я сообщил своему другу Зеленскому о дальнейшей военной помощи, которую мы предоставим Украине в ближайшие дни. Великобритания не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить украинцев ресурсами, необходимыми для защиты своей страны от дальнейшего российского наступления".

Тут нелишне напомнить и позицию Евросоюза. Она резко ужесточилась после того, как президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ее заместитель, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 8 апреля лично побывали в Буче. Возвращаясь из Украины, Боррель заявил: "Эта война будет выиграна на поле боя". "Украина победит и поднимется еще сильнее. И ЕС будет продолжать поддерживать вас на каждом этапе пути". Он пообещал поставки оружия, которые "будут адаптированы к потребностям Украины", и анонсировал новые санкции против России в энергетическом и, в частности, нефтяном секторе.

Примечательно, что ни США, ни Великобритания, ни Евросоюз не говорят о том, что Киев должен договариваться с Москвой. За последние три недели отношение Запада к российско-украинской войне существенно изменилось. Похоже, западные столицы приняли для себя коллективное решение о том, что с Путиным и его режимом должно быть покончено. Уже никто не верит в договороспособность Кремля: все предполагают, что он может пойти на перемирие только для того, чтобы затем снова подло напасть. И Запад теперь делает ставку на то, что Украина должна победить в этой войне.

Общественное давление

Стоит также учесть еще один фактор. На западные правительства сильно давит общественное мнение, которое заметно радикализовалось после сообщений о российских зверствах.

Например, влиятельное британское издание The Observer 10 апреля в редакционной колонке призвало западных лидеров срочно принять пять решений: "Во-первых, прямое вмешательство в целях создания безопасной зоны на западе Украине, где могли бы собираться перемещенные лица вместо бегства за границу. Уведомьте Москву заранее о местонахождении этой зоны и ее границе. Четко дайте понять, что ее будут защищать воздушные силы НАТО и наземные войска, приглашенные Киевом. Во-вторых, возьмите под защиту неоккупированную Одессу. Направьте военно-морские силы в международные воды в Черном море и предупредите Россию о необходимости прекратить прибрежные обстрелы или предстать перед серьезными последствиями. В-третьих, скажите Путину, что если его артиллерийские и ракетные подразделения снова обстреляют мирных жителей, как в Краматорске, они будут считаться легитимными военными целями НАТО. В-четвертых, передайте Киеву истребители и танки. В-пятых, заблокируйте весь экспорт российского ископаемого топлива".

Этот список - это минимум того, чего мы должны требовать от западных лидеров. И нужно не стесняться подчеркивать: нам необходима эта помощь, чтобы победить.