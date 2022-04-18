Дополнительных выходных на Пасху и майские не будет из-за военного положения – Гоструда

25 апреля, 2 мая и 9 мая - обычные рабочие дни, работа в которые оплачивается в обычном порядке. Об этом сообщает Госслужба по вопросам труда.

Согласно ст. 73 Кодекса законов о труде Украины эти дни были установлены как выходные в 2022 году.

Однако ст. 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены другие правила на период военного положения, а именно приостановлено действие ст. 73 КЗоТ по определению праздничных и нерабочих дней.

В августе прошлого года Кабмин перенес рабочие дни на период праздников таким образом, чтобы украинцы имели по четыре официальных выходных дважды в 2022 году.

Но военное вторжение России сделало перенос выходных неактуальным.