Медведчук обратился к президентам РФ и Украины с просьбой о его обмене на защитников и жителей Мариуполя

Задержанный Службой безопасности Украины нардеп Виктор Медведчук записал видеообращение к президентам России и Украины, в котором попросил обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

"Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и (его – ИФ) жителей, которые находятся там и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры", - сказал Медведчук в видеообращении, обнародованном СБУ в понедельник.

В спецслужбе также сообщили, что российские оккупанты спровоцировали в Мариуполе "одну из крупнейших гуманитарных катастроф".

"Захватчики бомбят мирное население, блокируют доставку в город гуманитарной помощи, принудительно вывозят украинцев на территорию России и сознательно разрушают город. При этом в заблокированном Мариуполе остаются, по разным оценкам, около 120 тысяч мирных жителей, а город продолжают защищать бойцы полка "Азов" и 36-й бригады морской пехоты", - подытожили в СБУ.

Как сообщалось, 11 мая 2021 года Медведчук был уведомлен о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ).

Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Досудебное расследование в этом уголовном производстве было завершено. По этому эпизоду в отношении Медведчука избрана мера пресечения в виде личных обязательств до 31 декабря 2021 года.

8 октября 2021 года Офис генпрокурора предъявил Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года.

В рамках нового предъявленного подозрения прокуратура просила суд избрать Медведчуку меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд грн. Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Это решение было обжаловано в апелляционной инстанции. Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде домашнего ареста. Впоследствии суд первой инстанции продлил Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

27 февраля советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что Медведчук, подозреваемый по делу о поставках угля из оккупированного Донбасса, сбежал из-под домашнего ареста.

12 апреля Медведчук был задержан при попытке незаконного пересечения украинской государственной границы. 16 апреля Лычаковский районный суд г. Львова избрал Виктору Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей.