Закон о возможности увольнения набсовета за отсутствие в банке или госкомпании в период войны вступил в силу

Субъект управления госбанка или компании с госдолей свыше 50% в период военного положения может обязать членов набсовета (НС) и других представителей руководства явиться по адресу этих предприятий в течение 48 часов и установить для них особый режим работы, а за нарушения этих требований – уволить их без компенсации.

Соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно осуществления мониторинга потенциальных угроз национальной безопасности Украины в сфере экономики" №2182-IX (в Раде проходил как №7176) опубликован в "Голосе Украины" 16 апреля и вступил в силу в воскресение.

Это требование подвергли критике целый ряд экспертов. В частности, его раскритиковал член набсовета ПриватБанка Роман Сульжик, по словам которого иностранцы – члены набсовета банка эффективно работают удаленно и оказывают ему и Украине максимальную помощь и поддержку. Он предполагал, что такая норма введена для смены набсовета этого национализированного банка, который борется за возврат средств предыдущими собственниками Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Против этой идеи высказывался бизнес-омбудсмен Роман Ващук, а представитель Украины Владислав Рашкован надеялся, что президент применит право вето к закону.

"Фактически это сведение на нет основных моментов реформы корпоративного управления, которую начали в 2014-2015 годах и продолжили в 2019-2021. Понятно, что сейчас это касается иностранных членов наблюдательных советов, которые, конечно, не смогут немедленно прибыть в Украину, но которые во время войны ежедневно работали дистанционно – как минимум это касается государственных банков", – написал он в Facebook.

По его словам, такие действия либо сделают невозможным функционирование государственных банков, либо смогут привести к кризису управления, когда важные решения не смогут быть приняты.

"В условиях, когда пандемия научила всех работать онлайн, эти меры чрезмерны, несвоевременны, вредны и не адекватны целям, которые Украина ставит перед собой для того, чтобы продемонстрировать себя надежным партнером. К сожалению, такие меры также продемонстрируют, что интересы некоторых лиц, давно желающих сменить руководство отдельных государственных банков или даже вернуть себе национализированный банк, становятся выше, чем национальные интересы", – отметил Рашкован.

Учитывать риски такого решения перед принятием закона призывал и министр финансов Сергей Марченко. "Такие инициативы нужно рассматривать с точки зрения необходимости и целесообразности, учитывать все риски таких шагов... Для нас важно, чтобы это не повлияло на работу банков, собственником которых выступает государство Украина", – указал министр.

В то же время советник главы Офиса президента, член набсовета государственного Укэксимбанка Виктория Страхова призвала не драматизировать принятый закон.

"О 7176 я б не разгоняла зраду раньше времени. Субъекты управления могут принять решение о прибытии членов НС и правления по месту нахождения, но не обязаны. Тем более местонахождение – как раз место, где исполнительный орган, правда, его надо регистрировать", – написала она в Facebook.

Страхова добавила, что вопрос того, чтобы субъект управления принял такое решение, стоит только в том случае, "если где-то совсем ляжет связь, а решения должны приниматься. Так что это маловероятно".

"По опыту Эксим – мне за свой НС и правление не стыдно. Мы правление ОБЯЗАЛИ 25/02 покинуть Киев, потому что некоторые сопротивлялись… Мои иностранные коллеги, когда мы не заняты обязанностями в НС, ходят на демонстрации в поддержку Украины и помогают нашим беженцам", – отметила она.