Нацбанк Украины впервые с начала войны разрешил банкам продажу наличной валюты населению

Национальный банк Украины (НБУ) с 14 апреля впервые с начала войны разрешил банкам продажу наличной валюты населению, говорится в сообщении регулятора в четверг.

Соответствующие изменения приняты постановлением правления Национального банка Украины от 14 апреля №71, который обнародовано на сайте банка и вступило в силу.

Нацбанк ожидает, что восстановление официальной продажи наличной валюты банками будет способствовать уменьшению возможностей для функционирования рынка нелегальных валютообменных операций и, соответственно, снижению рисков для граждан.

В то же время, для предотвращения давления на валютный рынок, НБУ предусмотрел, что уполномоченное учреждение может продавать наличную валюту клиентам в пределах разницы между общим объемом покупки ею наличной наличной валюты и объемом ее продаж. Такая разница будет рассчитываться, начиная с 13 апреля 2022 года.

Указывается, что дополнительно НБУ определил особенности установления курсов наличных валют для операций уполномоченных учреждений с клиентами.

В частности курс продажи наличной валюты уполномоченными учреждениями может отклоняться не более чем на 10% от официального курса Нацбанка на день осуществления операции. Кроме того, курс покупки наличной валюты уполномоченными учреждениями не должен быть ниже, чем официальный курс Нацбанка на время осуществления операции.

В то же время НБУ указал, что запрет на продажу безналичной валюты для населения сохраняется.

Как сообщалось, в первый день войны 24 февраля Нацбанк запретил продажу наличной валюты, тогда как курс ее покупки не мог отличаться от зафиксированного НБУ официального курса более, чем на 1%.

Это привело к возникновению "черного" рынка, однако курс продажи валюты на нем, согласно данным банков и Нацбанка, не превышал официальный более, чем на 10-15%.

По данным НБУ, объем продажи населением валюты в марте в условиях введенных ограничений превысил объем ее покупки на эквивалент $351,4 млн, преимущественно за счет продажи безналичной валюты: покупка наличной валюты составила $77,3 млн, продажа – $72 млн, тогда как безналичной – соответственно $18,6 млн и $375,3 млн.

По сравнению с февралем в марте объем операций с наличной валютой, попавших в статистику Нацбанка, упал более чем в 18 раз, по сравнению с январем – больше чем в 21 раз, а у небанковских финансовых учреждений он обрушился в 200-300 раз – всего до $3-5 млн.

Падение активности операций населения с безналичной валютой оказалось меньшим – 2,8-3,6 раза.

В феврале этого года объем покупки населением превысил объемы ее продажи на $353,4 млн, в январе – на $213,6 млн так же преимущественно за счет операций с безналичной валютой.

НБУ указал, что средневзвешенный курс продажи доллара в марте вырос до 30,0689 грн/$1 с 28,4889 грн/$1 в феврале, евро – соответственно до 33,9111 грн/EUR1 с 32,3613 грн/EUR1 в феврале.

Курс покупки доллара был почти на уровне зафиксированного официального – 29,2543 грн/$1, а евро – 32,4249 грн/EUR1 против соответственно 28,1763 грн/$1 и 31,9549 грн/EUR1 в феврале.

Соответственно спред между курсами покупки и продажи вырос по доллару с 1,1% до 2,8%, по евро – с 1,3% до 4,6%.