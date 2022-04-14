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Минобороны РФ подтвердило пожар на крейсере «Москва». Украинские источники сообщали об обстреле его крылатыми ракетами
08:13 14.04.2022 |
Министерство обороны России сообщило о пожаре на ракетном крейсере "Москва" и взрыве боеприпасов, произошедшем в результате пожара. Ранее о его обстреле крылатыми ракетами заявили украинские источники.
"Корабль получил серьезные повреждения, экипаж полностью эвакуирован. Причины пожара устанавливаются", - пишет РИА Новости со ссылкой на минобороны.
"Москва" - флагман Черноморского флота ВМФ РФ и корабль с самым мощным вооружением на Черноморском флоте.
Ранее в среду глава Одесской областной администрации полковник Максим Марченко заявил, что украинские военные нанесли по российскому ракетному крейсеру "Москва" удар противокорабельными крылатыми ракетами "Нептун" и причинили ему серьезные повреждения.
"Он пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! - написал Марченко. - Ракеты "Нептун", которые стоят на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения",
Эти слова - отсылка к захвату острова Змеиный. По версии украинских властей, именно "Москва" была тем русским военным кораблем, которому украинские защитники острова нецензурно предложили убраться подальше.
Информацию о происшествии на крейсере "Москва" косвенно подтвердил и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Два матроса покурили не в том месте, или нарушили в очередной раз какие-то меры безопасности, ну как-то не везет, - с сарказмом прокомментировал этот пожар Арестович. - Как Белгороду не повезло, так и "Москве".
Арестович имел в виду взрывы на нефтебазе в Белгороде, причиной которых российские власти назвали удары украинских вертолетов. Официально Украина не подтверждала, что это были действия ее вооруженных сил.
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