Финансовые новости
- |
- 13.04.22
- |
- 22:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
США выделяют еще $800 млн на оружие для Украины: артиллерию, бронетехнику, вертолеты
США предоставляют новый пакет безопасности помощи Украине объемом 800 млн долларов.
Об этом заявил президент США Джо Байден после общения с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Я только что говорил с президентом Зеленским и рассказал ему, что администрация предоставляет дополнительные 800 млн долларов помощи в виде оружия, боеприпасов и другой помощи для Украины", - говорится в заявлении, обнародованном Белым домом.
Байден отмечает, что украинские военные очень эффективно используют уже предоставленное оружие, и учитывая, что Россия готовится усилить наступление на Донбассе, США продолжат предоставлять Украине вооружение для самозащиты.
"Новый пакет помощи будет включать многие из эффективных систем вооружения, которые мы уже предоставляли, и новые - приспособленные к более широкому наступлению России, которое мы ожидаем на востоке Украины. Это новое вооружение включает артиллерийские системы, боеприпасы и бронетранспортеры. Я также одобрил трансфер дополнительных вертолетов. Вдобавок, мы продолжим способствовать передаче весомого вооружения от союзников и партнеров во всем мире", - заявил Джо Байден.
Он отметил, что стабильная поставка оружия от западных союзников сыграла критически важную роль в том, чтобы Украина могла успешно сопротивляться российскому вторжению.
"Это помогло обеспечить, чтобы Путин проиграл с первоначальным военным замыслом - покорить и контролировать Украину. Мы не можем снизить усилия сейчас. Я заверил президента Зеленского, что американский народ продолжит поддерживать храбрый украинский народ в его борьбе за свободу", - подытожил президент США.
Агентство Reuters ранее сообщало, що планируется дополнительная военная помощь на сумму $750 млн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Оружие - главное, что нужно Украине сейчас: итоги Совета ЕС
|США и Британия проверяют информацию о применении россиянами химического оружия в Мариуполе
|Всемирный банк ждет падения ВВП Украины в 2022г на 45,1% и роста бедности в 11 раз
|Евросоюз передал Киеву опросник для получения статуса кандидата
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Трещина в Кремле. Почему Путину понадобилось ускорить войну
|Новый уровень помощи США: что изменит для Украины открытие ленд-лиза
|ЕС ввел пятый пакет санкций против России
|ООН приостановила участие России в Совете по правам человека
|Энергоэмбарго, трибунал, оружие: Европарламент одобрил новые требования по войне РФ в Украине
|Битва за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну - Кулеба
Это интересно
|Илон Маск решил не входить в совет директоров Twitter
|По словам финансового директора Volkswagen, дефицит микросхем продлится до 2024 года
|Ночь предстала в цвете — нейронную сеть научили раскрашивать изображение с камер ночного видения
|Nissan и NASA совместно создают новый твердотельный элемент
|Microsoft захватила домены, использовавшиеся APT28 для атак на Украину
|Тайвань поэтапно откажется от транспорта с ДВС к 2040 году
|Acer решила остановить свою деятельность в России