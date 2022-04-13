Баканов подтвердил задержание Медведчука

Операция по задержанию народного депутата Украины, бывшего сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука была проведена по поручению президента Украины Владимира Зеленского, подтвердил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

"Благодарю всех сотрудников СБУ, в частности, следователей и контрразведчиков украинской спецслужбы, которые, выполняя поручения президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока народного депутата Медведчука", – цитируются слова Баканова в Телеграм-канале спецслужбы во вторник вечером.

"Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия в том числе", - сказал глава СБУ.

Ранее, во вторник вечером, в Телеграмм-канале президента Украины Владимира Зеленского появилась фотография Медведчука в военной форме и в наручниках. Она сопровождалась текстом "Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позднее".