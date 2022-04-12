США и Британия проверяют информацию о применении россиянами химического оружия в Мариуполе

Соединенные Штаты не могут подтвердить использование химического оружия в Мариуполе, но ранее предупреждали украинцев, что Россия может применить химические вещества в этом городе.

Об этом в комментарии CNN заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, пишет "Европейская правда".

"До сегодняшнего дня нам была доступна достоверная информация о том, что россияне, возможно, готовились использовать отравляющие вещества, потенциально слезоточивый газ, смешанный с другими отравляющими веществами, в рамках усилий по ослаблению, выводу из строя украинских военных и гражданских элементов, которые закрепились в Мариуполе, используя этих агентов, чтобы ослабить эту оборону", - сказал Прайс.

"Мы поделились этой информацией с нашими украинскими партнерами. Мы собираемся поговорить с ними напрямую, чтобы попытаться определить, что именно здесь произошло, и как только мы получим дополнительную достоверную информации, мы сможем сказать, что это было или что это могло быть", - добавил он.

Великобритания также заявила, что также работает с партнерами над проверкой сообщений о возможном использовании химоружия.

"Мы срочно работаем с партнерами над проверкой деталей. Любое применение такого оружия будет безжалостной эскалацией в этом конфликте, и мы будем привлекать Путина и его режим к ответу", - написала в Twitter министр иностранных дел Лиз Трасс.

В понедельник в полку "Азов" сообщили, что оккупанты применили химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают украинские защитники.

Источник, приближенный к Минобороне Украины, сообщил УП, что вероятность использования российскими оккупантами химического оружия очень высока.

Президент Владимир Зеленский напомнил, что мировые лидеры обещали быстрее и более жестко реагировать, если РФ применит в Украине химическое оружие.