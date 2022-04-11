Всемирный банк ждет падения ВВП Украины в 2022г на 45,1% и роста бедности в 11 раз

ВВП Украины в 2022 году упадет на 45,1%, прогнозирует Всемирный банк, напоминая, что до вторжения России он ожидал в этом году роста украинской экономики на 3,2%.

Согласно его докладу, посвященному перспективам экономики Европы и Центральной Азии в свете развязанной Россией войны и ее последствий, в 2023 году ожидается восстановление украинской экономики всего на 2,1%, что также хуже прежних ожиданий в 3,5%.

"Вторжение России в Украину вызывает катастрофические гуманитарные потери и серьезный экономический спад. Воздействие на бедность также, вероятно, будет разрушительным, хотя на данном этапе его трудно оценить количественно. Исходя из международной черты бедности в размере $5,5 в день, прогнозируется, что бедность вырастет до 19,8% в 2022 году по сравнению с 1,8% в 2021 году, при этом еще 59% людей могут оказаться за чертой бедности", – указал ВБ.

Согласно документу, моделирование с использованием самых последних макроэкономических прогнозов показывает, что доля населения с доходами ниже фактического прожиточного минимума (национальная черта бедности) может достичь 70% в 2022 году по сравнению с 18% в 2021 году. В отсутствие массивного поствоенного пакета поддержки этот показатель все еще будет выше 60% к 2025 году, добавил банк.

По его прогнозам, частное потребление в этом году в Украине упадет на 50%, тогда как государственное на 10%, а капитальные инвестиции просядут на 57,5%. Экспорт товаров и услуг сократится на 80%, импорт - на 70%, тогда как госдолг к ВВП увеличится с 50,7% до 90,7%. Прогноз по индексу потребительских цен - 15% с увеличением до 19% в следующем году.

Эксперты ВБ ожидают в этом году дефицита текущего счета платежного баланса в 6,8% ВВП и его расширения до 16,8% в 2023 году, фискального дефицита (невоенного) – 17,5% и 26,5% соответственно.

Даже на 2024 год Всемирный банк прогнозирует ускорение роста экономики всего до 5,8% при инфляции 8,4%

"Ожидается, что благодаря масштабным усилиям по восстановлению к 2025 году рост превысит 7% на фоне медленного восстановления производственных и экспортных мощностей и постепенного возвращения беженцев. Тем не менее, к 2025 году ВВП будет на треть меньше довоенного уровня 2021 года", – говорится в документе.

Всемирный банк поясняет отсутствие сильного отскока в росте экономики в 2022-2023 годах тем, что война разрушила критическое количество производственной инфраструктуры, включая железные дороги, мосты, порты и дороги, что сделало невозможной экономическую деятельность на больших участках территории. Торговля товарами практически остановилась, так как поврежденные транзитные пути не позволяют перевозить товары по суше, а потеря доступа к Черному морю отрезает половину украинского экспорта и 90% торговли зерном, сезон посева и сбора урожая был сорван, добавляет финучреждение.

"Степень сокращения (экономики) зависит от высокой степени неопределенности, связанной с продолжительностью и интенсивностью войны. Тем не менее, последствия, как ожидается, выйдут за рамки краткосрочного коллапса внутреннего спроса и экспорта, поскольку объем производства страдает из-за разрушения производственных мощностей, ущерба пахотным землям и сокращения предложения рабочей силы, особенно если беженцы не будут спешить возвращаться или делать выбор навсегда остаться за пределами Украины", – указывается в отчете.

Ожидается, что потери в обучении из-за пандемии будут увеличены из-за войны, учитывая разрушение школ и сбои в школьном обучении. Банк, ссылаясь на данные ЮНИСЕФ, отмечает, что из 7,5 млн детей из-за войны 4,5 млн оказались перемещенными.

"В условиях уничтожения и деградации физического капитала и жизненно важных активов в сочетании с рубцами, нанесенными войной и пандемией, восстановление будет более трудным без значительных усилий по восстановлению и потоков капитала", – резюмирует Всемирный банк.