ЕС согласовал очередной пакет санкций против РФ, включающий запрет на импорт угля и закрытие доступа судов РФ в порты ЕС

"Комитет постпредов стран ЕС одобрил новый пакет санкций в связи с агрессией России в отношении Украины", - говорится в сообщении постпредства, опубликованном в твиттере.
Отмечается, что этот документ теперь, как ожидается, будет одобрен Советом ЕС в рамках письменной процедуры и опубликован в официальном журнале ЕС в пятницу.
Согласно сообщению постпредства Франции, санкции предусматривают "заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружения в Россию, запрет на экспорт в Россию, в частности высокотехнологичных товаров на сумму в 10 млрд евро".
Кроме того, указывается, что санкции затронут российский грузовой транспорт.
В рамках нового пакета санкций, будет закрыт доступ российских судов в порты ЕС и введен запрет на импорт ряда российских товаров, отметили в постпредстве Франции.
Помимо этого, отмечается, что санкции будут введены против физических лиц, в частности "олигархов и людей, занимающихся пропагандистской деятельностью", а также - против компаний в сфере промышленности и технологий, связанных с российской агрессией против Украины.