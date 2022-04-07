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ООН приостановила участие России в Совете по правам человека
21:47 07.04.2022 |
Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию о приостановлении членства Российской Федерации в Совете ООН по правам человека.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".
"Только что право России на членство в Совете ООН по правам человека приостановили. Военным преступникам нет места в органах ООН, задачей которых является защита прав человека. Благодарен всем странам-членам, которые поддержали соответствующую резолюцию Генассамблеи и выбрали правильную сторону в истории", - сообщил Дмитрий Кулеба.
Постпред Украины в ООН Сергей Кислица опубликовал табло с результатами голосования - 93 "за", 24 "против", 58 "воздержались". За приостановление членства России проголосовала в том числе Сербия, которая нередко поддерживала в голосовании Россию. Армения и Азербайджан не приняли участия в голосовании.
Следует отметить, что приостановление членства является максимальным уровнем наказания в Совете по правам человека - исключить государство невозможно.
Приостановление членства означает, что отныне РФ не может голосовать в СПЧ, вносить предложения, подавать проекты решений. Россия сохраняет возможность посещать заседания, но это право имеют также государства, не являющиеся членами Совета.
В истории СПЧ ООН до этого был лишь один случай приостановки членства одного из государств. В марте 2011 года было приостановлено участие в совете Ливии из-за насильственного подавления антиправительственных демонстраций Муаммаром Каддафи. В 2018 году США под руководством Дональда Трампа вышли из СПЧ, но в 2021 году вернулись в него при Джо Байдене.
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