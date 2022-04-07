Битва за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну - Кулеба

Битва между Украиной и Россией за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мне жаль говорить это, но это правда: битва за Донбасс напомнит вам Вторую мировую войну, с большими операциями, маневрами, участием тысяч танков, бронированных машин, самолетов артиллерии. Это не будет локальная операция, исходя из того, что мы видим по подготовке России к этому. У России есть свой план, у нас есть наш, и результат этой битвы будет решен на поле боя", - сказал Кулеба на пресс-конференции после участия во встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в четверг.

Он подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы союзники не говорили Украине, что они все еще в раздумьях и им необходимо соблюсти все процедуры, что многие проблемы должны быть решены перед тем, как они примут решение.

"Либо вы поможете нам сейчас, и я говорю о днях, а не неделях, либо ваша помощь придет слишком поздно. Многие люди умрут, многие мирные жители потеряют дома, многие села будут разрушены именно потому что эта помощь пришла слишком поздно", - резюмировал Кулеба.