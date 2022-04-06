США вводят новый пакет санкций против России из-за войны в Украине

США объявили о введении нового пакета санкций против России из-за преступлений российской военщины в Буче. Штрафные меры направлены против двух крупнейших российских банков и взрослых детей президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщил Белый дом в Вашингтоне в среду, 6 апреля.

"Ужасные зверства в Буче трагическим образом со всей ясностью продемонстрировали отвратительный характер путинского режима", - заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

Сбербанк и Альфа-банк

Под блокирующие санкции США подпадают крупнейшее в России кредитное учреждение Сбербанк и основанный рядом олигархов Альфа-банк. По сведениям Белого дома, на долю Сбербанка приходится почти треть всех активов российского банковского сектора, данный банк является системообразующим. Альфа-банк - крупнейшее в России частное кредитное учреждение. Об аналогичных санкциях в отношении Сбербанка в среду также объявила Великобритания.

США запретили любые новые инвестиции американских граждан в России, где бы те ни находились. В Белом доме полагают, что эта мера позволит сильнее изолировать Россию от мировой экономики.

Санкции против правящей элиты

Под штрафные меры подпали представители правящей в России элиты и их родственники, в том числе взрослые дети президента России Владимира Путина Катерина Тихонова и Мария Воронцова, супруга и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова, а также замсекретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев и председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "Эта мера отрежет им доступ к американской финансовой системе и позволит заморозить любые активы, которые у них есть в США", - говорится в сообщении Белого дома.

США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран уже ввели против России многочисленные санкции из-за российской агрессии в Украине. Штрафные меры направлены против российской финансовой системы, технологического сектора, а также политических деятелей и олигархов, которые считаются соратниками Путина.