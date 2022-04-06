Британия объявила санкции против «Сбербанка» и 8 олигархов и запрещает инвестиции в Россию

Великобритания объявила новый пакет санкций против Российской Федерации в связи с преступлениями российских военных против гражданского населения в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Британии от 6 апреля.

"Мы усиливаем давление, чтобы завершить ужасную войну Путина... Наш последний пакет мер положит конец импорту российских энергоресурсов в Британию и накажет еще больше лиц и компаний, ударяя по военной машине Путина... Мы не остановимся, пока Украина не победит", - заявила министр иностранных дел Лиз Трасс.

Ключевые ограничения предполагают:

- заморозку активов "Сбербанка" и московского "Кредит банка";

- запрет всех новых инвестиций в Россию (в 2020 году сумма британских инвестиций в РФ составляла более 11 млрд фунтов стерлингов), что стратегически ослабит российскую экономику;

- отказ от российского угля и нефти до конца 2022 года, а от газа "как можно скорее" впоследствии;

- со следующей недели будет запрещен экспорт в Россию ключевого нефтеперерабатывающего оборудования и катализаторов;

- новые шаги против стратегических отраслей и госкомпаний, включающие запрет импорта продукции из железа и стали;

- запрет на поставку в РФ британских передовых компьютерных технологий и технологий изготовления современных материалов;

- ограничения против восьми олигархов: Вячеслава Кантора (крупнейший владелец акций компании-производителя минеральных удобрений "Акрон"), Андрея Гурьева (основатель производителя минеральных удобрений "ФосАгро"), Сергея Когогина (директор "Камаза", который также производит автомобили для армии); Сергея Иванова, директора крупнейшего производителя бриллиантов "Алроса"; Леонида Михельсона, соучредителя и гендиректора газовой компании "Новатек"; Андрея Акимова, гендиректора "Газпромбанка"; Александра Дюкова, директора крупной нефтяной компании "Газпромнефть"; Бориса Ротенберга, сына совладельца крупнейшей компании-производителя оборудования для газовой сферы "СГМ".

"На завтрашней встрече глав МИД Группы семи министр иностранных дел будет призывать к дальнейшим совместным шагам, в том числе ускоренному графику отказа всех членов G7 от российских энергоресурсов. Она также будет призывать к единству во введении новых санкций против российской экономики и близких к Путину элит, пока Россия не отведет войска и не завершит свою агрессивную войну против Украины навсегда", - добавляют в заявлении.