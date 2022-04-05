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ЕС объявил пятый пакет санкций против РФ: импорт угля, российские корабли в портах и другое
16:37 05.04.2022 |
Евросоюз анонсировал детали пятого пакета санкций против России за ее агрессивную войну против Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда".
На брифинге 5 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила следующие шаги:
- запрет на импорт угля из России, что приносило ей 4 млрд евро ежегодно;
- полный запрет на транзакции по четырем ключевым банкам РФ, в том числе ВТБ, второй крупнейший российский банк. По словам президента Еврокомиссии, эти банки составляют 23% всего банковского сектора РФ.
- запрет российским кораблям и кораблям с российскими операторами заходить в порты стран ЕС - но с определенными исключениями, как "сельскохозяйственная продукция и продукты питания, гуманитарные грузы и энергетика"
- запрет на работу в ЕС российских и белорусских операторов дорожного транспорта
- запрет на экспорт в РФ высокотехнологичной продукции, как квантовые компьютеры и полупроводники, передовое оборудование для машиностроительной промышленности и транспорта.
- новые точечные запреты импорта на серию товаров от изделий из древесины, цемента до морепродуктов и ликеров, чтобы закрыть пробелы в санкциях между РФ и Беларусью
- общий запрет на участие российских компаний в госзакупках в странах ЕС, запрет на любую финансовую поддержку госучреждениям РФ из средств стран-членов или европейских.
Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС готовит дополнительные санкции, в том числе по импорту нефти.
"Сейчас уже более 40 стран применили подобные санкции. Занимать четкую позицию очень важно не только для нас в Европе, но и для других стран мира - позицию против войны Путина по его выбору, против убийств гражданского населения, против нарушения фундаментальных принципов мирового порядка", - подчеркнула президент Еврокомиссии.
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