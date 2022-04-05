ЕС объявил пятый пакет санкций против РФ: импорт угля, российские корабли в портах и ​​другое

Евросоюз анонсировал детали пятого пакета санкций против России за ее агрессивную войну против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На брифинге 5 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила следующие шаги:

- запрет на импорт угля из России, что приносило ей 4 млрд евро ежегодно;

- полный запрет на транзакции по четырем ключевым банкам РФ, в том числе ВТБ, второй крупнейший российский банк. По словам президента Еврокомиссии, эти банки составляют 23% всего банковского сектора РФ.

- запрет российским кораблям и кораблям с российскими операторами заходить в порты стран ЕС - но с определенными исключениями, как "сельскохозяйственная продукция и продукты питания, гуманитарные грузы и энергетика"

- запрет на работу в ЕС российских и белорусских операторов дорожного транспорта

- запрет на экспорт в РФ высокотехнологичной продукции, как квантовые компьютеры и полупроводники, передовое оборудование для машиностроительной промышленности и транспорта.

- новые точечные запреты импорта на серию товаров от изделий из древесины, цемента до морепродуктов и ликеров, чтобы закрыть пробелы в санкциях между РФ и Беларусью

- общий запрет на участие российских компаний в госзакупках в странах ЕС, запрет на любую финансовую поддержку госучреждениям РФ из средств стран-членов или европейских.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС готовит дополнительные санкции, в том числе по импорту нефти.

"Сейчас уже более 40 стран применили подобные санкции. Занимать четкую позицию очень важно не только для нас в Европе, но и для других стран мира - позицию против войны Путина по его выбору, против убийств гражданского населения, против нарушения фундаментальных принципов мирового порядка", - подчеркнула президент Еврокомиссии.