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Зеленский: мы все ещё не получили гарантий безопасности в том виде, в котором они нам нужны
07:59 04.04.2022 |
Украина пока не получила гарантий безопасности от США и других стран, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS.
"Я бы хотел поблагодарить Соединенные Штаты и администрацию Байдена за поддержку со стороны обеих партий, за все, что они делают для нас. Но тем не менее Соединенные Штаты не предоставили нам гарантии безопасности. Это надо понимать", - сказал Зеленский.
Он отметил, что другие страны также пока не предоставили Украине гарантий, и подчеркнул, что Украине будет недостаточно простых заверений.
"Если завтра война начнется снова, и будут применены только санкции - это будет ни о чем, потому что санкции важны, но если они не могут остановить агрессию - мы не нуждаемся в таких гарантиях", - заявил президент.
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