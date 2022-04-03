Вопрос деоккупации Крыма должен быть решен в дипломатическом формате, возможно, через десять лет - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос деоккупации Автономной Республики Крым должен быть решен в дипломатическом формате после прекращения военных действий, возможно, через десять лет.

«Мы не торгуем своей территорией. Поэтому вопросы территориальной целостности и суверенитета - вне обсуждения. Есть сложные вопросы касательно временно оккупированных территорий. Есть принципиальные сложности, которые мы готовы снять с повестки дня, как вот вопрос Крыма. Мы готовы говорить о крымском вопросе. Вопрос деоккупации Крыма должен быть решен в дипломатическом формате, возможно, через десять лет», - сказал глава государства в интервью для Fox News.

Он подчеркнул, что в глобальном масштабе этот вопрос «должен быть решен, например, так: прекращение войны, а потом дипломатические шаги».