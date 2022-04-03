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Российская сторона на переговорах с Украиной согласилась на референдум как способ получения Украиной нейтрального статуса - Арахамия
08:31 03.04.2022 |
Российская сторона на переговорах с Украиной согласилась с тем, что референдум является единственным выходом в процессе признания нейтрального статуса страны, заявил руководитель делегации Украины на переговорах Давид Арахамия в ходе телемарафона на украинском телевидении в субботу.
"Российская сторона согласилась, что это будет единственный выход из этой ситуации", - сказал он.
Отвечая на вопрос, что будет, если переход к нейтральному статусу не будет поддержан народом Украины, Арахамия сказал, что "договор тогда не будет иметь юридическую силу, и мы или вернемся к состоянию войны, возможно, или вернемся к новым переговорам".
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