Российская сторона на переговорах с Украиной согласилась на референдум как способ получения Украиной нейтрального статуса - Арахамия

Российская сторона на переговорах с Украиной согласилась с тем, что референдум является единственным выходом в процессе признания нейтрального статуса страны, заявил руководитель делегации Украины на переговорах Давид Арахамия в ходе телемарафона на украинском телевидении в субботу.

"Российская сторона согласилась, что это будет единственный выход из этой ситуации", - сказал он.

Отвечая на вопрос, что будет, если переход к нейтральному статусу не будет поддержан народом Украины, Арахамия сказал, что "договор тогда не будет иметь юридическую силу, и мы или вернемся к состоянию войны, возможно, или вернемся к новым переговорам".

