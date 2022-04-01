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США и их союзники вряд ли предоставят Украине гарантии безопасности, которые она хочет - CNN
Соединенные Штаты и их союзники считают, что Запад может предоставить Украине альтернативные гарантии безопасности, если она откажется от своей заявки на членство в НАТО в качестве уступки России ради прекращения войны.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN со ссылкой на несколько источников, знакомых с вопросом.
Дискуссии, в которых принимают участие и украинцы, находятся на очень ранней стадии, потому что американским, западным и украинским чиновникам непонятно, не являются ли российские переговоры дымовой завесой.
Но, по данным источников, маловероятно, что США и их союзники в конечном счете предложат Украине такой тип юридически обязательственной защиты, о которой она просит.
Западный чиновник сказал CNN, что "украинцам будет недостаточно ничего, кроме полной преданности защите Украины", а некоторые должностные лица администрации Байдена признают, что другое соглашение типа Будапештского меморандума не будет полезно.
Ряд американских и европейских официальных лиц скептически подошли к потенциальным гарантиям безопасности, причем многие утверждают, что пока преждевременно обсуждать любые непредвиденные ситуации, когда продолжаются переговоры. Некоторые американские чиновники были удивлены заявлением Украины после переговоров в Стамбуле, что западные гарантии безопасности могут быть частью переговоров.
"Мы постоянно обсуждаем с украинцами способы, которыми мы можем помочь обеспечить их суверенность и безопасность. Но нет ничего конкретного по гарантиям безопасности, о которых я могу говорить сейчас", - заявила на этой неделе директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бидингфилд.
Другие европейские чиновники утверждают, что они также ждут деталей от украинцев, прежде чем делать что-либо публично.
Обязательства, подобные тем, которые предоставляет статья 5 Североатлантического договора, однако, маловероятны, учитывая, что США и многие их союзники, в том числе Британия, не желают ставить свои войска в прямое противостояние с российскими силами.
После переговоров в Стамбуле во вторник представитель украинской делегации на переговорах с Россией Александр Чалый объяснил, что Украина добивается от Запада гарантий безопасности, как для стран НАТО.
Глава фракции "Слуга народа", член украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина на переговорах в Стамбуле выступила с предложением о подписании нового международного договора о гарантиях безопасности.
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