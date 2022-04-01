Любые инициативы по установлению мира в Украине не должны замораживать конфликт - Кулеба

Любые инициативы по установлению мира в войне, начатой Россией против Украины, не должны замораживать конфликт, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы должны иметь разные решения на столе для любого сценария развития событий, и потому инициативы, которые звучат от польского правительства, полезны, потому что Польша является членом НАТО и имеет возможности продвигать определенные инициативы внутри Альянса. Но у нас есть только одно предостережение к любой инициативе, которая сейчас озвучивается той или иной страной: эти инициативы не должны замораживать конфликт", - сказал Кулеба на брифинге в Варшаве в пятницу.

Министр указал, что с 24 февраля дополнительные территории Украины были временно оккупированы РФ, потому Россия должна выйти на позиции, которые она занимала по состоянию на 23 февраля.

"Наша принципиальная позиция заключается в том, что Россия должна выйти на позиции, которые она занимала по состоянию на 23 февраля и ни одна инициатива, которая будет способствовать нынешнего статус-кво, не отвечает украинским интересам", - пояснил Кулеба.

Министр рассказал, что имел очень откровенный и содержательный разговор с вице-премьер-министром Польши Ярославом Качинским.

"Я очень благодарен ему за то, что мы смогли очень спокойно и детально проговорить этот вопрос и я нашел полное понимание у господина Качинского по украинской позиции и я также вижу искреннее желание господина Качинского помочь Украине", - добавил он.

Кулеба подчеркнул, что теперь нет никаких сомнений или непониманий вокруг вопроса миротворческой миссии в Украине, предложенной Польшей.