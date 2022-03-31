Россия говорит, что будет принимать оплату стран ЕС за газ в евро

Германия говорит, что Путин согласился получать выплаты за газ от ЕС в евро, но пока не ясно, как такой механизм будет работать.

Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление правительства Германии.

Правительство Германии заявило в среду, что получило заверения от России, что Европе не придется платить за поставки российского газа в рублях, а для партнеров из ЕС ничего не изменится.

Но это не уступка со стороны России: Путин объяснил, что сумма будет зачислена на счет в "Газпром банк", не попавший под санкции, а затем перечисленный в рублях в Россию. Таким образом, Путин фактически заявил, что европейские компании могут продолжать платить в евро или долларах.

"Шольц не согласился на эту процедуру в разговоре, но попросил письменную информацию, чтобы лучше понять процедуру", - говорится в сообщении.