Парламент Канады поддержал безвиз из Украины

Большинство членов федерального парламента Канады поддержали немедленную отмену визового режима с Украиной.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Депутаты голосовали за отчет Постоянного комитета парламента Канады, члены которого ранее поддержали введение безвизового режима с Украиной.

"Мы призываем правительство Канады... ввести безвизовый режим путешествий из Украины в Канаду, в том числе быстро выдавая электронное разрешение на путешествия", - говорится в принятом отчете.

Депутаты также рекомендуют правительству "увеличить количество персонала, чтобы задержки в приеме мигрантов не стали еще длиннее из-за действующего гуманитарного кризиса".

Кроме этого, в принятом документе правительство призывают "поддержать украинцев и других жителей страны, пострадавших от конфликта". "Мы осуждаем неспровоцированное нападение на Украину, приказ на который отдал президент России Владимир Путин, откровенно нарушая международное право", - отмечается в отчете.

Отметим, что решение о визовом режиме входит в компетенцию правительства, однако законодатели могут выразить политическую поддержку и обратиться к исполнительной власти с запросом на рассмотрение определенного вопроса.

В Канаде действует упрощенный режим путешествий для граждан Украины, однако они должны получить визу, прежде чем отправляться в эту страну.