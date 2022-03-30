Финансовые новости
- |
- 30.03.22
- |
- 09:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Парламент Канады поддержал безвиз из Украины
Большинство членов федерального парламента Канады поддержали немедленную отмену визового режима с Украиной.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
Депутаты голосовали за отчет Постоянного комитета парламента Канады, члены которого ранее поддержали введение безвизового режима с Украиной.
"Мы призываем правительство Канады... ввести безвизовый режим путешествий из Украины в Канаду, в том числе быстро выдавая электронное разрешение на путешествия", - говорится в принятом отчете.
Депутаты также рекомендуют правительству "увеличить количество персонала, чтобы задержки в приеме мигрантов не стали еще длиннее из-за действующего гуманитарного кризиса".
Кроме этого, в принятом документе правительство призывают "поддержать украинцев и других жителей страны, пострадавших от конфликта". "Мы осуждаем неспровоцированное нападение на Украину, приказ на который отдал президент России Владимир Путин, откровенно нарушая международное право", - отмечается в отчете.
Отметим, что решение о визовом режиме входит в компетенцию правительства, однако законодатели могут выразить политическую поддержку и обратиться к исполнительной власти с запросом на рассмотрение определенного вопроса.
В Канаде действует упрощенный режим путешествий для граждан Украины, однако они должны получить визу, прежде чем отправляться в эту страну.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Парламент Канады поддержал безвиз из Украины
|Переговоры России и Украины в Стамбуле. Что там делает Александр Чалый?
|Кулеба: на переговорах в Турции не будет обсуждаться проведение референдума
|В Киеве и области комендантский час будет начинаться на час позже и заканчиваться на час раньше – Кличко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Британия передала украинской армии ПЗРК Starstreak
|Лукашенко давит на тормоза: как Минск удержался в шаге от агрессии против Украины
|Что будет с Киевом, если Путин применит тактическое ядерное оружие – интервью с Олегом Ждановым
|Напуганный НАТО: почему саммит Альянса не договорился об ответе на новые угрозы Путина
|В ночь на воскресенье Украина перейдет на летнее время
|Страны Евросоюза будут закупать газ сообща
Это интересно
|Законодатели США утвердят субсидии в размере $52 млрд для полупроводниковой отрасли только к лету
|Япония вводит запрет на экспорт в Россию люксовых автомобилей и ювелирных изделий
|Комиссия по ценным бумагам и биржам США пресекла попытки Илона Маска избавиться от её контроля
|Глава Daimler Truck считает, что электрические грузовики «всегда» будут дороже грузовиков на ископаемом топливе
|Служба Google Pay приостановила работу с картами «Мир»
|США причислили «Лабораторию Касперского» к фирмам, угрожающим нацбезопасности
|CERN останавливает контакты с Россией и Беларусью