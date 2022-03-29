Переговоры России и Украины в Стамбуле. Что там делает Александр Чалый?

Алексей Гарань, Профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда Демократические инициативы / НВ

«Переговорщик» Александр Чалый учитывает взгляды России и Венгрии на украинскую «идентичность».

Сначала появились неподтвержденные сообщения, что Александр Чалый (не путать с Валерием Чалым) участвует в переговорах с Россией. Сегодня это стало известно официально, к сожалению. Конечно, есть вопросы и к ряду других переговорщиков: Давид Арахамия, Михаил Подоляк, Кирилл Тимошенко (все - выдающиеся дипломаты). Но Александр Чалый - «знаковая» фигура. Он - многолетний сторонник украинского нейтралитета и противник вступления в НАТО. Ну Бог с ним - мы ведь свободная страна.

Но 14 февраля 2020 года он оказался в центре скандала на Мюнхенской конференции по безопасности, подписав вместе с российским проправительственным центром 12 шагов для укрепления безопасности Украины. Заметим только, что в п. 12 говорилось о «запуске нового национального диалога об идентичности», который должен учесть взгляды, в частности, России и Венгрии на «темы истории, национальной памяти, языка, идентичности и опыт меньшинств». В плане также говорилось о снятии санкций с России к выполнению Минска, о нормализации отношений ЕС - Россия, об аннексии Крыма не упоминалось.

Документ подписали сам Александр Чалый, его конфидент Алексей Семений, почему-то представившийся сотрудником СНБОУ и Василий Филипчук, который в 2017 году предлагал признать Крым спорной территорией, отложить на 20 лет вопросы его принадлежности, а в настоящее время официально считать оккупационные власти в Крыму легитимными, а Севастополь - вообще предложить РФ на 99 лет.

В 2020 году Чалый вошел в состав «инициативы 16 июля». В самом ее названии - противопоставление влиятельной «инициативе 1 декабря», а сама дата - день принятия Декларации о государственном суверенитете УССР, где речь шла о нейтральном статусе Украины (тогда это был шаг к дистанцированию от СССР, но не сейчас же).

Но 14 февраля 2020 года он оказался в центре скандала на Мюнхенской конференции по безопасности, подписав вместе с российским проправительственным центром 12 шагов для укрепления безопасности Украины. Заметим только, что в п. 12 говорилось о «запуске нового национального диалога об идентичности», который должен учесть взгляды, в частности, России и Венгрии на «темы истории, национальной памяти, языка, идентичности и опыт меньшинств». В плане также говорилось о снятии санкций с России к выполнению Минска, о нормализации отношений ЕС - Россия, об аннексии Крыма не упоминалось.

Документ подписали сам Александр Чалый, его конфидент Алексей Семений, почему-то представившийся сотрудником СНБОУ и Василий Филипчук, который в 2017 году предлагал признать Крым спорной территорией, отложить на 20 лет вопросы его принадлежности, а в настоящее время официально считать оккупационные власти в Крыму легитимными, а Севастополь - вообще предложить РФ на 99 лет.

В 2020 году Чалый вошел в состав «инициативы 16 июля». В самом ее названии - противопоставление влиятельной «инициативе 1 декабря», а сама дата - день принятия Декларации о государственном суверенитете УССР, где речь шла о нейтральном статусе Украины (тогда это был шаг к дистанцированию от СССР, но не сейчас же).

Давайте присмотримся сначала к компании подписантов. Кроме упомянутой выше троицы на первом месте стоит Руслан Бортник, помощник бежавшего в Россию приснопамятного украинофоба Вадима Колесниченко; далее многолетний соратник Сергея Левочкина - Андрей Ермолаев; ведущий канала Ахметова Тигран Мартиросян; одиозная Марина Ставнийчук, заместитель главы АП у Януковича; «регионалы» Олег Зарубинский, Владимир Семиноженко, Василий Мармазов; подпевалы Медведчука Руслан Бизяев и другие фигуранты «базы скрытых пиарщиков». Компания еще та.

Что же утверждали эти подписанты в 2020 году? «Все более агрессивной становится „партия войны", которая шантажирует общество с помощью радикальных акций, ангажированных СМИ, примитивных интерпретаций и псевдо-интеллектуальных пророчеств. Попытки публичного обсуждения общего видения будущего страны, урегулирования конфликта на Донбассе и возвращения Крыма встречают ее агрессивное сопротивление... Создается впечатление, что свойственные Украине толерантность, многоязычие, многокультурность хотят подменить политическим эгоизмом, радикализмом и неомилитаризмом»; «Те, кто не построил ничего, не имеют морального права сносить монументы прошлого» и много подобного.

В одном из мероприятий «16 июля» совместная пресс-конференция Александра Чалого и Константина Грищенко, бывшего министром иностранных дел и вице-премьером у Януковича и принимавшего участие в подписании пресловутых Харьковских соглашений.

Откуда у нынешней власти талант вытаскивать из нафталина именно такие карикатурные фигуры (Витольд Фокин, Алексей Арестович, Александр Чалый)?

Разве у нас нет опытных дипломатов-патриотов. Почему именно такие как «Сан Саныч» Чалый? Как такого человека можно допускать к сердцу секретных переговоров?