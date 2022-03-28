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В Киеве и области комендантский час будет начинаться на час позже и заканчиваться на час раньше – Кличко
12:33 28.03.2022 |
В Киеве и Киевской области комендантский час будет начинаться в 21.00 и длиться до 6.00, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"В Киеве и области меняется время комендантского часа. С сегодняшнего дня, 28 марта, комендантский час будет начинаться на час позже, а заканчиваться на час раньше и продлится с 21:00 до 6:00", - написал мэр в своем "Телеграм-канале".
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