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Британия передала украинской армии ПЗРК Starstreak
Министерство обороны Великобритании передало Украине партию переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.
Об этом заявил министр обороны Бен Уоллес в интервью The Mail, пишет "Европейская правда".
Уоллес сказал, что первые украинские военные прошли подготовку и теперь развернуты вместе со Starstreak, добавив, что Великобритания "делает больше, чем кто-либо другой", чтобы помочь Украине.
"Одна из самых больших проблем заключается в том, что чем больше вы совершенствуетесь в системах вооружений, тем больше обучения вам требуется для их использования, поэтому основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы помочь украинцам либо отремонтировать, либо найти российское или советское оборудование, которое уже есть в их инвентаре. Просто предоставление британских танков на самом деле не сработает", - сказал Уоллес.
Starstreak - британский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения вертолетов и низколетящих самолетов. Starstreak считается самой быстрой в мире ракетой класса "земля-воздух" малой дальности. ПЗРК Starstreak может поражать воздушные цели на высоте до 5 км.
Напомним, на этой неделе Британия отправила в Украину груз медикаментов в размере 1,5 млн единиц, а общее количество такой помощи достигло 3,7 млн единиц.
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