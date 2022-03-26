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В ночь на воскресенье Украина перейдет на летнее время
15:26 26.03.2022 |
В ночь на воскресенье, 27 марта, Украина перейдет на летнее время. В 3:00 27 марта часы будут переведены на один час вперед.
Как сообщалось, еще в 2021 году Верховная Рада не смогла принять закон об отмене сезонной смены времени, который предлагает зафиксировать зимнее время UTC +2 по международной системе Coordinated Universal Time в Украине. Народные депутаты говорили о возможности отменить правительственное постановление от 13 мая 1996 о порядке исчисления времени на территории Украины, упразднив переход на летнее время, однако Кабинет министров не принял соответствующего решения.
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