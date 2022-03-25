До кандидатства — три месяца. Что получила Украина на саммите ЕС

Юрий Вишневский / Деловая столица

На следующей встрече лидеров стран Евросоюза 23-24 июня Украина имеет высокие шансы получить статус кандидата в члены ЕС.

К европейскому визиту президента США Джо Байдена были приурочены три саммита на высшем уровне, состоявшиеся в Брюселе 24 марта: НАТО, Большой семерки и Евросоюза. На каждой из этих встреч побывал Байден (на первых двух - в качестве участника, на третьей - в качестве гостя). На каждой из них выступил Владимир Зеленский (в формате видеоконференции). И на каждой были приняты заявления и решения с целью поддержать Украину и наказать Россию.

Новая помощь от Евросоюза

Наиболее результативным из всех трех саммитов стал последний - саммит Евросоюза. Это вполне естественно, поскольку мы уже имеем с ЕС крепкие институциональные связи (в виде Ассоциации Украина - ЕС) и именно страны Евросоюза приняли главный поток наших беженцев, прежде всего женщин и детей.

Итоговый документ саммита ЕС - "Выводы Европейского совета о российской военной агрессии против Украины" - содержит ряд конкретных решений, важных для нас. В частности, обещаны новые санкции против России и Беларуси. В документе говорится, что ЕС уже ввел серьезные санкции, которые оказывают огромное влияние на Россию и Беларусь, и готов "быстро действовать с дальнейшими скоординированными жесткими санкциями в отношении России и Беларуси, чтобы эффективно помешать способности России продолжать агрессию. Европейский совет призывает все страны присоединиться к этим санкциям. Любые попытки обойти санкции или помочь России другими способами должны пресекаться". Это предостережение адресовано, в частности, Китаю, и в этом плане ЕС занимает общую позицию с США.

Отдельный пункт посвящен беженцам. Европейский совет призвал срочно завершить работу над недавними предложениями Европейской комиссии о поддержке государств-членов, чтобы обеспечить быструю мобилизацию финансирования ЕС для беженцев и принимающих их лиц. Кроме того, высший орган ЕС призвал государства-члены при поддержке Еврокомиссии "разработать планы на случай непредвиденных обстоятельств для удовлетворения среднесрочных и долгосрочных потребностей". Фактически это констатация того, что возможны разные варианты развития событий и нужно быть готовыми к приему новых потоков беженцев.

Также Европейский совет пообещал, что при любом развитии событий мы не останемся без электроэнергии и газа. "Европейский Союз привержен обеспечению непрерывных и бесперебойных поставок электроэнергии и газа в Украину. Недавняя синхронизация украинских и молдавских электросетей с сетями ЕС является выдающимся достижением. Это показывает, что наше будущее теперь взаимосвязано", - подчеркивается в документе.

При этом ЕС уже начинает формировать фонд для финансовой поддержки Украины. "Принимая во внимание разрушения и огромные потери, нанесенные Украине военной агрессией России, Европейский Союз обязуется оказывать поддержку правительству Украины для удовлетворения его неотложных потребностей, а после прекращения вторжения России - для восстановления демократической Украины. С этой целью Европейский совет соглашается создать Трастовый фонд солидарности с Украиной и приглашает к участию своих международных партнеров, а также призывает к безотлагательному началу подготовки", - договорились участники саммита. Следующим шагом должна стать международная конференция для сбора средств в рамках Трастового фонда солидарности с Украиной.

Главное обещание

Помимо всех этих обещаний помощи, итоговый документ саммита ЕС содержит еще одно, главное обещание - о предоставлении Украине статуса кандидата. Напомним, что принципиальное решение по этому вопросу было принято на заседании Европейского совета в ночь с 10 на 11 марта в Версале. В декларации Версальского саммита было сказано: "Президент Украины подал заявку на вступление в Европейский Союз. Совет действовал быстро и предложил Комиссии представить свое мнение по этому заявлению в соответствии с соответствующими положениями договоров". И вот сейчас это обещание подтверждено и закреплено.

"Европейский Союз поддерживает Украину и ее народ, и Европейский Совет подтверждает Версальскую декларацию, признавая европейские устремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации. Европейский совет вновь предлагает Комиссии представить свое мнение в соответствии с соответствующими положениями договоров", - решили лидеры стран ЕС 24 марта.

Статус кандидата мы может получить уже через три месяца - на очередном саммите ЕС, который должен пройти в Брюсселе 23-24 июня. Подготовка этого саммита будет зависеть от Франции, которая председательствует в Евросоюзе с 1 января по 30 июня 2022 г. В апреле во Франции пройдут президентские выборы (10 апреля - первый тур, через две недели, если понадобится, - второй), а в июне - выборы в Национальное собрание (12 июня - первый тур, через неделю - второй). Таким образом, саммит ЕС пройдет буквально через несколько дней после завершения у французов длительной избирательной кампании.

23 марта Зеленский выступил по видеосвязи на совместном собрании Сената, Национального собрания Франции и Совета города Парижа. Он высказал надежду, что "во время председательства Франции в Европейском Союзе будет принято давно назревшее историческое решение - о полноправном членстве Украины в Европе, в ЕС". В видеовыступлении на саммите ЕС 24 марта Зеленский подтвердил эту надежду: "Теперь мы с вами готовим членство Украины в Европейском Союзе. Наконец-то. Вот здесь я вас прошу: не опоздайте. Пожалуйста... Украина должна быть в ЕС в ближайшее время. По крайней мере, у вас для этого все есть. А у нас есть этот шанс".

Бросается в глаза принципиально разная риторика Зеленского по вопросам о членстве Украины в ЕС и в НАТО. Выступая 24 марта на саммите НАТО, Зеленский не сказал ни слова в поддержку стремления Украины стать членом Альянса. По-видимому, Банковая оставляет этот вопрос как опцию на переговорах с Кремлем. Тем не менее, саммит НАТО подтвердил прежнюю позицию Альянса о том, что двери НАТО открыты для Украины. "Мы по-прежнему привержены основополагающим принципам, лежащим в основе европейской и глобальной безопасности, в том числе тому, что каждая страна имеет право выбирать свои собственные механизмы безопасности, свободные от вмешательства извне. Мы подтверждаем нашу приверженность политике открытых дверей НАТО в соответствии со статьей 10 Вашингтонского договора", - заявили лидеры стран Альянса.

Очередной саммит НАТО запланирован на 29-30 июня в Мадриде. То есть он пройдет через несколько дней после саммита ЕС. И если честно, сейчас слишком преждевременно прогнозировать возможные итоги этих двух саммитов. За ближайшие три месяца может измениться очень многое. Наша главная надежда сейчас - это наши воины и наша территориальная оборона. Мы должны выстоять. И мы должны победить.