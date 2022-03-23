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Комитет Рады рекомендовал одобрить закон об отмене всех таможенных платежей
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады рекомендовал принять закон об освобождении от пошлин и НДС импорта товаров, ввозимых предприятиями. Также закон освобождает от таможенных платежей транспортные средства, которые ввозятся гражданами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета Данила Гетманцева.
Кроме того, законопроект № 7190 предусматривает, что по решению КМУ можно в течение периода военного положения ввозить отдельные категории товаров без предоставления таможенникам разрешительных документов.
Закон также предусматривает
- продление с трех до шести месяцев срок в течение которого после войны необходимо подать отчетность, которая не была подана;
- освобождение от НДС операции по ввозу товаров "упрощенцами" 1-3 групп;
- освобождение от уплаты налога на жилую недвижимость, расположенную на территориях боевых действий за 2021 и 2022 годы.
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