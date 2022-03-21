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Очковтирательство и голимый пиар: эксперт объяснил, чем на самом деле являются гиперзвуковые руZZкие ракеты
22:46 21.03.2022 |
Современная раZZия занимается очковтирательством, рассчитанным на не слишком высокий интеллект потребителя информации, и гиперзвуковые ракеты не являются исключением.
Об этом рассказал аналитик, политтехнолог, бывший инженер-конструктор ГП КБ "Южное" Александр Кочетков.
"У части нашего не подкованного технически населения возникает перепуг: вот, мол, агрессор начал стрелять по нам какими-то новейшими супер-пупер гиперзвуковыми ракетами, от которых никак и нигде не спастись. Хочу напомнить: что бы ни делала нынешняя Россия - это очковтирательство, рассчитанное на тупых, и голимый пиар. С гиперзвуковым оружием - то же самое", - пишет он.
Кочетков отметил, что чуть ли ни с первого дня войны из Беларуси на украинскую территорию запускают баллистические твердотопливные ракеты "Искандер", которые вылетают за пределы атмосферы, после чего падают на цель.
"Так вот, пресловутый "Кинжал" - по сути, тот же "Искандер", только стартующий с переоборудованного самолета. За счет воздушного старта "Кинжал" имеет увеличенную дальность. А на траектории падения и "Кинжал", и "Искандер" развивают большую (гиперзвуковую) скорость. На самом деле, практически все, что валится на землю из-за атмосферы - что ракеты, что метеориты, летят на гиперзвуке. И тут Россия, конечно же, ничего не изобрела", - поясняет эксперт.
По его словам, как и маневрирование на траектории падения, это усложняет работу противовоздушной обороны. Между тем, идея с маневрирующими головными частями была реализована в днепровских ракетах еще в семидесятые годы.
""Искандер" и "Кинжал" - мощные тактические ракеты, способные обеспечить серьезные разрушения, прежде всего, в жилых застройках. Как, впрочем, и сбрасываемые на наши города полутонные бомбы. Что, конечно, ужасно. Но это - ничего такого, с чем мы уже не сталкивались от "освободителей", - пишет Кочетков.
Он утверждает, что ПВО Украины уже научилось эффективно сбивать крылатые ракеты оккупантов. С баллистическими "Искандерами" посложнее, поскольку их скорость выше, но их уже тоже начали сбивать.
"Разберутся и с "Кинжалами". Тем более, когда союзники усилят наше ПВО (сегодня по этому поводу целое международное заседание было). Так что не ведемся на грозные названия и помним, что кинжал - оружие трусов и слабаков, этими вытребеньками козака не одолеть", - резюмирует эксперт.
Напомним, 21 марта Чехия, Эстония, Польша, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция, Великобритания и США подписали совместное заявление "О неотложной необходимости модернизации ПВО Украины".
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