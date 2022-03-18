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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кто отказался от российской нефти и что будет с ценами на бензин в Украине

12:12 18.03.2022 |

Нефть и безнин

 Ростислав Шаправский / РБК-Украина

Западные страны не без проблем, но отказываются от российской нефти и газа, лишая Кремль важнейшей статьи доходов и ресурса для войны против Украины. Как мир избавляется от энергетической зависимости от РФ и что происходит на украинском рынке нефтепродуктов.

"Российская нефть не пахнет вам украинской кровью?" - написал в своем Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Именно так глава МИД на второй неделе войны с Россией обратился к Shell, когда та колебалась с решением о выходе с рынка РФ.

Через несколько дней британско-нидерландская компания все же заявила о планах поэтапно свернуть свои проекты в стране-агрессоре, а также прекратить закупки нефти в России и закрыть там свою сеть АЗС. Этим путем пошли не только крупные корпорации.

США на прошлой неделе приняли решение заблокировать импорт нефти, газа и угля из России. Подобным образом решили поступить в Канаде и Британии. О таких же намерениях сказали в Австралии и Японии. Континентальная Европа, будучи во многом зависимой от российских энергоносителей, пока еще осторожничает, продолжая закупки у РФ.

ЕС, впрочем, готовит поэтапный план отказа от российской нефти, газа и угля до 27-го года. К тому же еврочиновники готовы еще больше ужесточить санкции против российских нефтяных компаний, ограничив им кредитование и инвестиции.

"Если нам удастся, то к осени мы будем независимы от российского угля, а к концу года - почти независимы от российской нефти. С газом сложнее, потому что у нас нет собственных мощностей по импорту СПГ", - сказал министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

Чем грозят РФ санкции против ее нефтяной отрасли? РФ - третья страна в мире по добыче нефти после США и Саудовской Аравии. В январе российские компании добывали 11,3 млн баррелей в сутки.

Россияне вторые в мире после саудитов по экспорту сырой нефти на другие рынки. Еще в декабре 2021 года РФ поставляла за рубеж нефти и нефтепродуктов в объеме более 7,8 млн баррелей в сутки.

Почти 60% российского экспорта нефти приходится на страны Европы, еще 20% - на Китай. Пекин, похоже, и переберет на себя часть объема "санкционной" нефти, от которой откажется Запад. О возможности покупки нефти РФ с дисконтом уже думают и в Индии.

Рынки в панике, но цены снова упали

Бойкот и санкции в отношении российской нефти ожидаемо всколыхнули цены на мировом рынке. Еще с первых дней вторжения РФ в Украину котировки нефти марки Brent буквально подскочили менее чем со 100 долларов за баррель до почти 140 долларов. И это при том, что нефть и так дорожала последние месяцы из-за перекосов в сторону повышенного спроса.

Уже со второй декады марта стоимость нефти начала так же резко снижаться - последние дни сырье торговалось в пределах 100 долларов/баррель. Подобную динамику показала и цена более дешевой нефти марки WTI.

Падение цены - следствие, прежде всего, текущей волатильности рынка, говорит глава департамента по корпоративному анализу группы ICU Александр Мартыненко. Рыночные ожидания в это время, по словам эксперта, сместились к надеждам на прогресс в украино-российских переговорах и оценкам нового ущерба спросу от COVID-19.

Есть несколько причин для коррекции цен. Китай, будучи крупнейшим в мире импортером сырой нефти, действительно дал рынку сигнал, что спрос с его стороны может упасть из-за ухудшения ситуации с "ковидом". Кроме того, заявления РФ и США о возобновлении т.н. ядерной сделки с Ираном дают повод ожидать снятие санкций с официального Тегерана, что позволит стране снова экспортировать нефть.

Тем не менее фактор санкций против РФ остается ключевым для рынка. В долгосрочной перспективе отрасли будет крайне тяжело приспособиться к потере объемов российского нефтяного экспорта, говорит Мартыненко.

"До недавнего времени РФ поставляла на рынок 8 млн баррелей нефти в день, что приблизительно соответствовало 8% мирового объема экспорта. Спрогнозировать объем российской нефти, который выпадет из рынка, очень сложно из-за огромного количества факторов, мало поддающихся оценке", - отметил он.

Вопрос не только в последствиях санкций, но и боязни репутационного ущерба, сложности в расчетах, распространении "теневой" торговли и т.д. Международное энергетическое агентство пока оценивает потери Россией в объеме экспорта в 3 млн баррелей в день, но допускает, что фактические потери могут быть гораздо больше, добавил эксперт ICU.

Аналитики швейцарского UBS также считают, что, несмотря на последнее снижение цен, нефть снова подорожает до 125 долларов/баррель. По их оценкам, санкции и ограничение на импорт в РФ ударят по экспорту и добыче российской нефти, а это приведет к сокращению мировых поставок.

Кроме того, резервы стран ОПЕК+ по добыче сырой нефти по-прежнему ограничены. В-третьих, по прогнозу UBS, мировой спрос на нефть будет расти, учитывая активное восстановление туризма со стороны жителей США и ЕС. Возобновление карантина в Китае там считают важным, но все же менее решающим фактором.

"Поскольку напряженность на рынке нефти сохраняется в среднесрочной перспективе, мы полагаем, что повышенная премия за риск в ценах на нефть сохранится", - предположили аналитики JPMorgan.

Цены упадут - Украина снижает налоги

Украина закупала российские нефтепродукты, несмотря на войну на Донбассе, где РФ открыто поддерживала боевиков, а также оккупацию Крыма. И часто это было предметом критики, дескать, давно пора прекратить торговлю с оккупантом.

Вторжение путинской армии в Украину 24 февраля поставило точку в этом споре - российскому бензину и топливу, равно как и белорусским нефтепродуктам, не место на украинских АЗС.

Переориентироваться на топливо из других стран в краткие сроки будет сложно, считает Александр Мартыненко. До войны доля РФ и Беларуси на украинском рынке составляла около 60-70% для дизтоплива, 40% для бензина, 50-60% для LPG. Кроме того, здесь еще надо учитывать поставки из Казахстана в 20%, которые также могут быть заблокированы.

"Морские поставки пока остаются заблокированными российским флотом. Поэтому критической становится логистика с западных границ с Венгрией, Словакией, Польшей и Румынией", - отметил эксперт.

Логистика теперь полностью меняется, особенно по "дизелю", подтверждает генеральный директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн. И здесь есть несколько важных нюансов. Во-первых, как пояснил эксперт, европейское топливо объективно дороже. Во-вторых, на рынке ЕС также наблюдается дефицит нефтепродуктов. Не добавляет определенности и ситуация со скачками цены на нефть в мире. Все это сулит более высокие цены на стелах украинских АЗС.

В Украине с начала войны бензин и ДТ резко подорожали. И это еще не предел. По расчетам "А-95", новые партии нефтепродуктов в рознице могли превысить 50 гривен/литр. Однако худшего сценария удалось избежать. Решение Кабмина снизить налоги заметно смягчило ситуацию. На этой неделе Рада поддержала идею правительства отменить акциз на топливо и снизить ставку НДС на эту продукцию с 20% до 7%.

"Это своевременное решение. Мы ожидаем, что при текущих котировках на нефть цены на бензин составят порядка 35 гривен/литр (сегодня 43 гривны), по ДТ 37-38 гривен (сегодня 44 гривны)", - сказал РБК-Украина Сергей Куюн.

Кроме того, отметил эксперт, важно, что Минэкономики пересмотрело формулу, по которой определяется уровень максимальной наценки трейдеров на бензин А-95 и "дизель". "Если бы не меняли формулу, у трейдеров не было бы экономического смысла завозить нефтепродукты. Себестоимость этих поставок равняется, по сути, ценам на заправках. Это привело бы к вымыванию оборотных средств у трейдеров с последующей остановкой работы. Важно не только, что цена снизится, а то, что это открывает возможности для работы", - пояснил Куюн.

И хотя решение правительства снизить налоги не пройдет бесследно для бюджета, это крайне нужный шаг накануне старта посевной кампании. Не говоря уже о том, что доступные цены на бензин и ДТ, как и сам факт их наличия на АЗС, позволит не остановить экономику, что, безусловно, важно для воюющей страны.
 

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