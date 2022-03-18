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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Энергетический Евросоюз. Что дает Украине присоединение к ENTSO-E

11:56 18.03.2022 |

Новости ТЭК

 Алексей Гавриленко / Деловая столица

После отказа от импорта электроэнергии из РФ и Беларуси и отсоединения от их сетей страховать украинскую энергосистему теперь будет Европа.

В первой половине марта энергосистема Украины полностью синхронизировалась с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E. Это решение было принято 11 числа, а 16-го были проведены технические операции по объединению энергосистем.

"Этот шаг позволит Украине получать электроэнергию, если агрессор продолжит уничтожать нашу энергетическую инфраструктуру, и тем самым сохранить стабильную работу энергосистемы", - заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Украина присоединилась к ENTSO-E досрочно. Целенаправленно этот процесс стартовал в 2017 г., а должен был закончиться в 2023-м. 24 февраля текущего года, в день начала войны, НЭК "Укрэнерго" отсоединила украинскую энергосистему от сетей России и Беларуси. В течение трех следующих дней Украина успешно провела испытания по работе энергосистемы в изолированном режиме. Собственно, таким испытаниям должны были посвятить весь 2022 г., но этот процесс ускорила война.

"Синхронизация украинской энергосистемы с европейской снизит влияние России на Центральную и Западную Европу в энергетическом секторе, а также повысит уровень энергетической безопасности во всем регионе", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

"Украина стала членом энергетического Евросоюза. Завершилось объединение украинской и европейской энергосистем. Теперь наша электроэнергия течет в ЕС, а европейская - в Украину", - сообщил в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

Очевидно, к импорту электроэнергии из РФ и Беларуси, который и до войны считался весьма скандальным и токсичным, Украина не вернется никогда. А присоединение Украины к европейской энергосистеме дает возможность аварийной помощи с западного направления. А а мирное время - развитие генерации и инвестиции в энергетику.

Европа подставит плечо

Как рассказал Владимир Кудрицкий, опыт стран Восточной Европы и Турции показывает, что процесс присоединения к ENTSO-E занимает 7-10 лет. Украине на то, чтобы фактически соответствовать европейскому образцу в электроэнергетике, понадобилось пять лет. За весь этот период как в генерацию, так и в сети было вложено 700 млн евро. По заявлениям главы "Укрэнерго", три недели войны украинская энергосистема работает стабильно.

Последние подробные данные о работе энергосистемы в "Укрэнерго" давали 14 марта: "Частота в сети - 50 Гц. В сети работают все виды электростанций: атомные, тепловые, гидроэлектростанции и ВИЭ. Уровень потребления стабилен, график в пределах нормы. Объемы производства электроэнергии достаточны для питания населения, военных и других потребителей", - говорится в сообщении компании.

13 марта министр энергетики Герман Галущенко также сообщал, что энергосистема работает стабильно и в специальном сокращении потребления необходимости нет. Он привел цифры: максимальная потребляемая мощность составляла 14,5-15 ГВт, тогда как при обычных условиях и при такой погоде потребление составляет 20 ГВт. Следовательно, потребление в этот период упало на 25-27,5%.

17 марта в интервью "Интерфакс-Украина" Галущенко рассказал, что Украина имеет возможность получать электроэнергию из Европы перетоком мощностью 2 ГВт для поддержания частоты, а также аварийную помощь, если это понадобится. Отметим, пока что украинская энергосистема работает самостоятельно. Для сравнения: Украина могла импортировать из России 2,5 ГВт и 0,9 ГВт из Беларуси. Электроэнергия из Беларуси занимала большую часть годового украинского импорта, но европейских мощностей хватает, чтобы его перекрыть.

Теоретически мощность в 2 ГВт позволяет получать 17 520 млн кВт-ч импортной электроэнергии в год. Но Украине столько не нужно. За полный 2021 г. Украина импортировала всего 1,1% от общего электропотребления, или 1 693,6 млн кВт-ч. Из этого объема 75,5% (1 278,5 млн кВт-ч) пришло из России и Беларуси, а 24,5% (415,1 млн кВт-ч) поступило из Словакии, Венгрии и Румынии.

Впрочем, потребности Украины в импорте могут возрасти из-за боевых действий вблизи АЭС. Поэтому стоит отметить, что мощности в 2 ГВт достаточно, чтобы, например, заменить в данных условиях генерацию Запорожской атомной электростанции. Как известно, ЗАЭС была захвачена российскими оккупантами 4 марта. Сейчас на ней работает два энергоблока мощностью по 1 ГВт.

В "Укрэнерго" отмечали, что украинская энергосистема работала стабильно и сама, даже когда в критический момент во время войны на 10 минут отключали два энергоблока ЗАЭС. Это также стало доказательством состоятельности украинской энергосистемы и большим аргументом для присоединения к ENTSO-E.

"Какие бы разрушения не испытывала наша энергетическая инфраструктура, мы знаем, что нам плечо может подставить Европа и европейская энергосистема, в достаточно большом объеме предоставить мощности, в которых мы можем нуждаться", - констатировал Кудрицкий.

Миллиарды будущего дохода

В "Укрэнерго" считают, что после окончания войны присоединение к ENTSO-E откроет большие возможности перед Украиной и Европой для развития рынков электроэнергии и поддержки "зеленого перехода". В компании перечислили эти перспективы:

* приход на украинский рынок европейских производителей и поставщиков электроэнергии;

* повышение конкуренции и развитие рыночных механизмов;

* увеличение инвестиционной привлекательности украинской энергетической отрасли;

* физическая возможность для украинских производителей экспортировать свою электроэнергию в Европу;

* помощь европейским странам в полном переходе на возобновляемые источники энергии.

После технической синхронизации энергосетей следует второй важный этап - синхронизация рынков. Этот процесс больше связывают с мирным временем. Прежде всего, это открывает возможность торговать электроэнергией с Европой.

"Мы будем говорить о миллиардах евро валютной выручки, которая будет доступна украинским энергетикам от продажи электроэнергии за границу, - говорит Кудрицкий. - Наши потребители смогут получить доступ к более дешевой электроэнергии где-нибудь в Европе в определенные периоды времени, и этим мы будем снижать расходы наших предприятий, нашей промышленности на электроэнергию. Глобальный макроэкономический эффект от такого присоединения очень большой. Он исчисляется миллиардами евро ежегодно".

Незадолго до войны премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что, по оценкам экспертов Всемирного банка, синхронизация с ENTSO-E должна приносить $1,5 млрд долларов дополнительных доходов ежегодно.

Следует отметить, что украинский рынок электроэнергии является профицитным и теперь Украина получает возможность расширить экспорт. Стоимость украинской электроэнергии будет явно ниже, чем в Европе. Например, если в феврале средняя цена на рынке на сутки вперед в Украине была на уровне 2127,23 грн/1 МВт-ч, то в Европе цена электроэнергии в это же время составляла около 206 евро/1 МВт-ч (6768 грн). Хотя год назад цена электроэнергии в Европе была на уровне $60/1 МВт-ч (1777 грн).

Что касается стоимости импорта, то, для примера, электричество из Беларуси также было недешевым. За 2021 г. и 11 дней 2022 г. Украина заплатила за импорт оттуда 3,19 млрд грн, или $118 млн. Это около 2700 грн за 1 МВт-ч. В потенциале импорт из Европы может быть не дороже того же белорусского.

Очевидно, Украина может конкурировать на европейском рынке по стоимости энергоресурса. Европа заинтересована в таком сотрудничестве, поскольку Украина может в будущем покрыть некоторые дефициты электроэнергии при переходе на "зеленую" энергетику. Но пока что о цене электроэнергии и остальных перспективах говорить рано. Главное сейчас - сохранить стабильную работы собственной энергосистемы и ее мощности.
 

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