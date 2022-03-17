PayPal начал полноценную работу в Украине и временно отменит плату за обслуживание украинских счетов

PayPal полноценно запустил все функции платежного сервиса в Украине.

"PayPal в Украине! Теперь можно делать покупки в Интернете, перечислять средства и выводить деньги на украинские банковские карты.Подвязывайте ваши карты Visa и Mastercard и пользуйтесь уже сейчас. Спасибо команде, что так быстро отреагировали на нашу просьбу и поддерживаете украинцев во время войны", - написал вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Телеграм-канале в среду.

Он также поблагодарил команду Минцифры, команду Нацбанка и IT-сообщество за помощь.

"Я рад сообщить, что мы запускаем сервис, который разрешит украинским пользователям отправлять и получать p2p-платежи от друзей и семьи и пересылать средства с их кошельков PayPal на кредитные или дебетовые карты. Мы считаем, что этот сервис будет полезен для людей в Украине, чтобы получать деньги от своих друзей и родственников по всему миру", - указыватеся в письме Дэна Шульмана, прикрепленном к посту Федорова.

Кроме того, PayPal временно отменит плату за обслуживание для клиентов, отправляющих средства на украинские счета PayPal или получающих средства на украинские счета PayPal.

PayPal также продолжает поддерживать гуманитарную помощь Украине - клиенты платформы пожертвовали более $250 млн международным благотворительным организациям, оказывающим гуманитарную помощь в Украине и поддержку беженцев, из которых более $6 млн были получены благодаря глобальной кампании по оказанию помощи клиентам PayPal.