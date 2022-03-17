Финансовые новости
- |
- 17.03.22
- |
- 23:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
PayPal начал полноценную работу в Украине и временно отменит плату за обслуживание украинских счетов
21:58 17.03.2022 |
PayPal полноценно запустил все функции платежного сервиса в Украине.
"PayPal в Украине! Теперь можно делать покупки в Интернете, перечислять средства и выводить деньги на украинские банковские карты.Подвязывайте ваши карты Visa и Mastercard и пользуйтесь уже сейчас. Спасибо команде, что так быстро отреагировали на нашу просьбу и поддерживаете украинцев во время войны", - написал вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Телеграм-канале в среду.
Он также поблагодарил команду Минцифры, команду Нацбанка и IT-сообщество за помощь.
"Я рад сообщить, что мы запускаем сервис, который разрешит украинским пользователям отправлять и получать p2p-платежи от друзей и семьи и пересылать средства с их кошельков PayPal на кредитные или дебетовые карты. Мы считаем, что этот сервис будет полезен для людей в Украине, чтобы получать деньги от своих друзей и родственников по всему миру", - указыватеся в письме Дэна Шульмана, прикрепленном к посту Федорова.
Кроме того, PayPal временно отменит плату за обслуживание для клиентов, отправляющих средства на украинские счета PayPal или получающих средства на украинские счета PayPal.
PayPal также продолжает поддерживать гуманитарную помощь Украине - клиенты платформы пожертвовали более $250 млн международным благотворительным организациям, оказывающим гуманитарную помощь в Украине и поддержку беженцев, из которых более $6 млн были получены благодаря глобальной кампании по оказанию помощи клиентам PayPal.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|США передадут Украине дроны-камикадзе. Что это за оружие?
|$13,6 млрд от Байдена. Как поделят помощь США для Украины
|Зона Z. Как в ПАСЕ признали ПМР и что может дать Украине это признание
|Мир ценой субъектности. Зачем Зеленский отказывается от НАТО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Рада разрешила компаниям с оборотом до 10 млрд грн платить единый налог 2% - закон
|Зеленский считает, что Украина не станет членом НАТО
|В Киеве вводится комендантский час на полтора суток с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта - Кличко
|Зеленский анонсировал существенное снижение налогов для бизнеса
|Зачеркнуть Россию. Почему Запад не устает от Украины
|Россия уже потеряла 50% экспорта нефти — Михаил Крутихин
Это интересно
|Сервис авторизации пользователей Auth0 остановил продажи клиентам из России и Беларуси
|Технология для Xbox Series теперь и на ПК. DirectStorage API наконец-то выходит для компьютеров
|В России и Белоруссии перестали работать основные компании, которые выдают сертификаты безопасности SSL и TLS для веб-сайтов
|Intel ожидает, что вскоре ей придётся конкурировать не с AMD, а с китайцами
|Intel инвестирует €80 млрд в создание исследовательских центров и заводов в Европе
|650 долларов за Xiaomi 12X и 1000 долларов за Xiaomi 12 Pro. Представлены глобальные версии новых флагманов Xiaomi
|Tesla значительно повышает цены на все электромобили