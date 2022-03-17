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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

США передадут Украине дроны-камикадзе. Что это за оружие?

18:11 17.03.2022 |

Политика

США передадут Украине дроны-камикадзе. Что это за оружие?

Администрация Байдена решила предоставить Украине боевые беспилотники. По информации влиятельных американских СМИ, речь идет о дронах-камикадзе Switchblade - управляемых самонаводящихся ракетах, которые могут поражать вражеские цели с расстояния в десятки километров.

До сих пор США поставляли это высокотехнологичное оружие только Великобритании. По сравнению с другими БПЛА они очень дешевы, а из-за малых габаритов, высокой скорости и бесшумного полета практически неуязвимы. Что это за оружие?

В информационном бюллетене Белого дома о новом пакете военной помощи Украине говорится о "100 тактических беспилотных авиационных системах".

Как сообщают телеканалы Си-эн-эн, Эн-би-си и издание Politico, речь идет о барражирующих боеприпасах Switchblade 300 и Switchblade 600, известных также как дроны-камикадзе. Они предназначены для поражения как бронетехники, так и пехоты.

По информации NBC News, решение о поставках этой высокотехнологичной военной разработки обсуждалось в американских верхах до самого последнего момента. Пока неизвестно, какая именно разновидность беспилотника будет поставлена Украине. Не исключено, что обе.


Оружие одноразового использования

Производит беспилотники Switchblade (на русский это название можно перевести как "выкидное лезвие") компания AeroVironment, базирующаяся в пригороде Вашингтона. Ее заказчиком выступает Командование спецопераций ВВС США.

AeroVironment пока не комментирует сообщения о передаче ее продукции украинской армии, но открыто выражает поддержку Украине.

"Мы поддерживаем народ Украины и все страны НАТО, - говорится на сайте компании. - Украина и наши восточноевропейские союзники сейчас нуждаются в наших технологиях, чтобы победить российскую армию и предотвратить будущую агрессию".

Switchblade - это роботизированные умные бомбы, оснащенные двигателем, камерами, системами наведения и боеголовкой. Их можно запрограммировать на самостоятельную атаку объектов, находящихся за много километров, они могут барражировать вокруг целей, пока не наступит подходящий момент для удара.

Это оружие одноразового использования, поэтому его прозвали "дроном-камикадзе". "Выкидное лезвие" намного дешевле, чем ракеты, которыми оснащают боевые беспилотники. По некоторым оценкам, Switchblade 300 может стоить всего 6 тысяч долларов.

Switchblade 300 - легкая версия

Switchblade 300 разработан как одноразовый БПЛА и предназначен для вооружения небольших пехотных подразделений. Он компактный - 610 мм в длину, весит вместе с чехлом для переноски и пусковой установкой всего 2,7 кг, его легко может нести в рюкзаке один солдат.

В снаряженном состоянии Switchblade находится внутри мортиры, после запуска у него раскладываются крылья и он превращается в маленькую крылатую ракету. Им можно управлять на расстоянии до 10 км, в воздухе он может находиться до 10 минут. Для разведки он непригоден, но удаленные цели - легкую бронетехнику и живую силу - поражает очень эффективно. Некоторые модели Switchblade модифицируются, чтобы иметь возможность атаковать и вражеские беспилотники.

Switchblade использует цветную камеру и GPS для идентификации, отслеживания и поражения целей, но его можно и заранее запрограммировать на атаку объекта по координатам. Его боевая часть имеет заряд взрывчатки, эквивалентный ручной гранате. Заряд способен детонировать как при попадании в цель, так и в воздухе. После запуска вернуть дрон уже нельзя, но при необходимости оператор может отменить атаку и перенацелить Switchblade.

Аппарат приводится в движение электрическим двигателем, летит бесшумно, а учитывая еще и небольшие размеры и высокую скорость - около 160 км/ч в момент атаки, его крайне сложно обнаружить, а тем более сбить.

Switchblade 600 - тяжелая версия

В марте 2020 года AeroVironment сообщила об успешных летных испытаниях более крупной, противотанковой версии Switchblade, а в октябре презентовала новую модель.

Switchblade 600 заметно тяжелее, чем Switchblade 300 - он весит 23 кг, но его тоже можно переносить вручную, а время установки составляет 10 минут.

По данным компании-производителя, Switchblade 600 может атаковать цели на удалении до 40 км и находиться в воздухе в течение 40 минут. Скорость атаки у него выше, чем у предшественника - 185 км/ч. Его боевая часть предназначена для уничтожения бронетехники.

Система управления сделана на базе планшета с сенсорным экраном. Она может управлять полетом вручную или автономно, использует зашифрованные каналы передачи данных, оборудована модулем GPS с селективной доступностью и защитой от электронного перехвата.

Разработана еще одна версия Switchblade 600 - шестизарядная, предназначенная для установки на автоплатформу или большой беспилотник.

Точная стоимость Switchblade 600 не называется, но известно, что она меньше, чем у противотанковых ракет типа Javelin, которые США уже поставляют Украине.

Украина - вторая после Британии

Американские военные использовали Switchblade во время боевых действий в Афганистане и некоторых других местах, но не афишировали его применение.

До сих пор США не продавали это оружие никому, кроме Великобритании.

В сообщении о поставке беспилотников Украине говорится всего о ста комплексах, хотя не исключено, что это только первая партия.

Наряду с сообщениями о высокой эффективности Switchblade, открытой информации о них очень мало.

Неизвестно, сколько таких комплексов есть на складах в США, как быстро AeroVironment сможет производить новые и сколько времени потребуется украинским военным, чтобы научиться использовать это оружие.
 

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