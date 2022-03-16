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АНАЛИТИКА

Мир ценой субъектности. Зачем Зеленский отказывается от НАТО

18:29 16.03.2022 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Можно договариваться об условиях прекращения огня, но неприемлемо, чтобы Россия устанавливала рамки для нашей внешней политики.

В следующий четверг, 24 марта, в Брюсселе должен состояться внеочередной саммит НАТО. "Мы рассмотрим вторжение России в Украину, нашу решительную поддержку Украины и дальнейшее укрепление сил сдерживания и обороны НАТО. В это критическое время Северная Америка и Европа должны продолжать стоять вместе", - заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Миссия США при НАТО подтвердила, что в саммите примет участие президент США Джо Байден.

Не исключено, что на саммите будет рассмотрен вопрос о приеме в альянс Финляндии и Швеции, которые многие десятилетия сохраняли нейтральный статус. Если Киев проявит настойчивость, то, наверное, вопрос о вступлении Украины тоже может войти в повестку дня. Однако официальная риторика Банковой вынуждает в этом сомневаться. Похоже, наши перспективы вступления в НАТО будут обменяны на соглашение о прекращении огня.

Позиция Зеленского

15 марта Владимир Зеленский дважды озвучил свою позицию по НАТО. "Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем. Годами мы слышали о якобы открытых дверях, но уже услышали, что нам туда не войти. Это правда. Это надо признавать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя..." - заявил он в формате видеоконференции на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, которая состоялась в Лондоне под председательством премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Затем, опять же в формате видеоконференции, Зеленский выступил в парламенте Канады, куда прибыли также члены правительства во главе с премьером Джастином Трюдо. "Говорят, что Украина сейчас не в НАТО. Хотя "двери открыты". Но для кого эти двери и куда они ведут, если нам отвечают, что нас не возьмут", - заявил Зеленский канадским партнерам.

Напомним, что неделей раньше, 8 марта, он говорил о том же самом в интервью американскому телеканалу ABC News. Отвечая на вопрос, готова ли Украина удовлетворить требования РФ для прекращения огня, в частности, отказаться от вступления в НАТО, он Зеленский заявил: "Что касается НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс боится спорных вещей и конфронтации с РФ".

Перед этим, комментируя встречу министров иностранных дел стран НАТО 4 марта, Зеленский обвинил Альянс в гибели украинцев. "Все люди, которые погибнут с этого дня, погибнут также из-за вас. Из-за вашей слабости. Из-за вашей разобщенности. Все, что смог Альянс сегодня, это провести через систему своих закупок 50 тонн дизтоплива для Украины. Наверное, чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум. Чтобы лучше горело. Но он уже для нас сгорел. В огне российских войск. Разве мы хотели такого НАТО? Разве такой Альянс вы строили? Сегодня руководство Альянса дало зеленый свет для дальнейшей бомбардировки украинских городов и сел, отказавшись сделать бесполетную зону. Вы могли закрыть наше небо. Но... Я не знаю, кого вы можете защитить и способны ли вы защитить свои страны - страны Альянса. От нас вы не сможете откупиться литрами горючего за литры нашей крови".

Что вместо НАТО

Таким образом, уже две недели Зеленский готовит наше общественное мнение к тому, что Киев на переговорах с Москвой согласится удовлетворить требование Путина об отказе от членства в НАТО. Конечно, на Банковой понимают, что это вызовет неоднозначные оценки. Поэтому у Зеленского параллельно уже подготовили сразу три версии дальнейшего внешнеполитического курса Украины, которые призван заменить курс в НАТО.

Первая версия - это некие гарантии безопасности. "В отношении НАТО я много раз говорил и передавал публично месседжи и России, и президенту Путину: мы готовы к любым гарантиям безопасности нашей страны от соответствующих государств, которые должны гарантировать. И Россия также среди этих государств, потому что Россия - наш сосед", - заявил Зеленский в интервью ABC News. По его мнению, в будущем Украина должна иметь коллективный договор безопасности со всеми своими соседями и при участии ведущих государств мира - США, Франции, Германии, а также Турции.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью "Украинской правде" сообщил, что подготовка этого документа уже ведется. "Будет выбрана самая лучшая из существующих моделей, которая даст нам полную гарантию безопасности, - заявил он. - Мы возьмем лучший мировой опыт, никто не будет на бегу что-то делать. Это будет основополагающий документ, который мы пишем с партнерами. Мы понимаем, что, если он появится, он будет не на десятилетия. Он должен защитить Украину на столетия".

Вторая версия - это вступление в Joint Expeditionary Force (Объединенные экспедиционные силы). Эта организация была основана в 2014 г., сейчас ее членами являются 10 европейских государств, в т.ч. восемь членов НАТО (Великобритания, Дания, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия) и две страны вне НАТО (Финляндия и Швеция).

"Подчеркиваем: нам нужны новые форматы взаимодействия, новая решимость. И если мы не можем войти в "открытую дверь" НАТО, то мы должны сотрудничать с такими сообществами, которые нам помогут. Как, например, ваше", - заявил Зеленский, обращаясь к премьеру Великобритании Джонсону и лидерам других государств JEF.

Эту тему развил секретарь СНБО Алексей Данилов. "Украине необходимо заключить новый оборонный союз, в котором обязательно должна быть страна, обладающая ядерным оружием. Сегодня это Великобритания", - заявил он 15 марта в эфире радио HB и подчеркнул: "Союз будет обязательно".

Впрочем, было бы преувеличением говорить, что JEF - это полноценный оборонный союз. К тому же в итоговом документе саммита JEF сказано немало слов в поддержку Украины, но ни слова - о готовности принять Украину в свой состав. Короче, надежды, что за нас прямо сейчас начнет воевать Великобритания, не более реалистичны, чем аналогичные надежды насчет США.

16 марта, выступая в режиме видеоконференции перед Конгрессом США, Зеленский выдвинул третью версию возможной защиты для Украины. Он предложил создать новое объединение U-24. "United for peace. Союз ответственных государств, имеющих силу и совесть, чтобы останавливать конфликты. Немедленно. За 24 часа оказывать всю необходимую помощь. Если нужно - то оружие. Если нужно - то санкции. Гуманитарная поддержка. Политическая поддержка. Деньги. Все, что нужно, чтобы сохранить мир. Чтобы сохранить жизни", - сказал он.

Скорейшего предоставления Украине членства в НАТО он не попросил. Хотя это было бы совершенно уместно, особенно ввиду ожидаемого экстренного саммита НАТО 24 марта.

Цена отказа от НАТО

Требование нейтрального статуса Украины - одно из ключевых для Путина. Три месяца назад в своем ультиматуме США и НАТО Путин потребовал отказа НАТО от расширения на восток. Это требование было категорически отвергнуто. НАТО оставило за собой право принимать любых новых членов.

Тут крайне важно подчеркнуть, что США и НАТО отвергли требование Путина не потому, что они любят Украину. Даже если бы им была глубоко безразлична наша страна, они все равно отвергли бы ультиматум Путина по одной простой причине: для них недопустимо, чтобы кто-то диктовал им их политику.

Они могли бы согласиться на взаимные меры доверия, ограничение вооружений и т.п., но для них неприемлемо, чтобы кто-то указывал им, кого им можно защищать, а кого нельзя. Иначе обнулился бы сам смысл НАТО как оборонного союза. Оборонный союз, подчиняющийся ультиматумам агрессора - это оксюморон.

И вот сейчас Путин пытается добиться того же самого от Киева - то есть чтобы сама Украина отказалась от курса на членство в НАТО. С точки зрения украинских интересов, это требование следует отвергнуть по той же причине, по какой его отвергли США и НАТО.

Неважно, какие у нас и НАТО взаимоотношения, считаем ли мы НАТО сильным или слабым, сплоченным или разобщенным, - в любом случае недопустимо, чтобы какая-то страна (а особенно Россия, убившая за последние три недели тысячи украинцев) диктовала нам, с кем нам нельзя дружить и в какие союзы нам нельзя вступать.

Можно договариваться об условиях прекращения огня, можно даже брать на себя обязательства не размещать на своей территории те или иные вооружения при каких-то соразмерных обязательствах Москвы. Но неприемлемо, чтобы Россия устанавливала рамки для нашей внешней политики. Ибо это будет означать утрату нами субъектности на мировой арене. Мы превратимся в объект, подконтрольный Москве. И все будут воспринимать нас именно так.
 

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