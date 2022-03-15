Рада разрешила компаниям с оборотом до 10 млрд грн платить единый налог 2% - закон

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, на заседании Рады во вторник за это решение проголосовали 340 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

При этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев по итогам голосования отметил в Телеграм-канале, что законопроект предусматривает возможность ФЛП и юрлицам с оборотом до 10 млрд грн уплачивать единый налог в размере 2% по правилам, установленным для третьей группы его плательщиков.

Депутаты также этим законом разрешили платить ФЛП первой и второй группы единый налог на добровольной основе, добавил Гетманцев. На период военного положения ФЛП не будут уплачивать ЕСВ, если не будут получать дохода.

Помимо этого, Рада освободила потребителей от ответственности перед кредитодателем по потребительским кредитам, а также освободила от уплаты НДФЛ нецелевая помощь пострадавшим от российской агрессии.

Закон также запретил ипотекодержателю выселять жителей из ипотечного жилья, обретать право собственности на предмет ипотеки или продавать его. Эта норма будет действовать еще месяц после отмены военного положения.Санкции за нарушения закона об РРО не будут применяться до завершения военного положения, свидетельствует закон. При этом принятые изменения разрешают проверки относительно возможности оплаты картой (штраф – в размере 8,5 тыс. грн). Закон возобновляет все фактические проверки, в частности, остановленные на время карантина.

Документ также устанавливает, что с 24 февраля 2022 года налогоплательщики на территориях, где ведутся боевые действия, освобождаются от уплаты налога на землю.

Согласно принятым изменениям, налогоплательщики не будут уплачивать НДС за товары, которые были уничтожены в ходе войны, переданы на нужды обороны. Закон освобождает от НДФЛ благотворительную помощь, предоставленную участникам боевых действий и лицам, проживающим на территории боевых действий.

Согласно закону, неприбыльные организации получат налоговую скидку в размере 16% против нынешних 4% на пожертвования.