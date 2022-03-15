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Зеленский считает, что Украина не станет членом НАТО
15:32 15.03.2022 |
Президент Владимир Зеленский считает, что Украина не станет членом Североатлантического альянса, несмотря на политику "открытых дверей" НАТО.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в обращении к лидерам стран Объединенных экспедиционных сил, которые возглавляет Великобритания.
"Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали о якобы открытых дверях, но уже услышали также, что нам туда не войти. И это правда, и нужно это признавать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и наших партнеров, которые нам помогают", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина сейчас не претендует на активизацию статьи 5 Договора НАТО, и только просит закрыть небо, чтобы сделать невозможными авиаудары России.
"Нужны новые форматы взаимодействия, новая решимость. И если мы не можем войти в открытую дверь, то мы должны сотрудничать с сообществами, которые будут нам помогать и нас защищать, например вашим. И иметь надежные гарантии", - сказал президент.
Объединенные экспедиционные силы - это военный формат во главе с Соединенным Королевством. Силы могут состоять, если нужно, из Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Норвегии.
Напомним, Украину, которая является близким партнером Альянса и непосредственно страдает от агрессии РФ, не позвали на встречу лидеров Альянса 25 февраля, хотя пригласили Швецию и Финляндию.
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