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В Киеве вводится комендантский час на полтора суток с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта - Кличко
11:36 15.03.2022 |
В Киеве вводится комендантский час на полтора суток с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
“С 20:00 15 марта до 7:00 17 марта - комендантский час в Киеве», - написал Кличко в Телеграм-канале.
Мэр подчеркнул, что на данный момент в столице сложный и опасный момент.
«Запрет передвижения по городу без спецпропусков. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия. Комендантский час будет действовать до 7 утра 17 марта», - подчеркнул он.
Мэр попросил всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или, по сигналу тревоги, - в укрытии.
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