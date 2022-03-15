Зеленский анонсировал существенное снижение налогов для бизнеса

Кабинет министров Украины согласовал проект решений для поддержки украинской экономики, чтобы обеспечить работу бизнеса и занятость людей там, где безопасность позволяет, заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении ночью во вторник.

"Первое – начинаем налоговую реформу: вместо НДС и налога на прибыль даем ставку 2% от оборота и упрощенный учет. Для малого бизнеса – а это первая и вторая группа ФЛП – ставим добровольную уплату единого налога. То есть, если можете – платите, не можете – нет вопросов", - сказал он.

Вторым основным положением Зеленский назвал максимальную дерегуляцию бизнеса.

"Отменяем все проверки для всех бизнесов, чтобы все работали нормально, чтобы города оживали, чтобы везде, где нет боевых действий продолжалась жизнь. Условие только одно – вы обеспечиваете нормальную работу своего бизнеса в пределах украинского закона", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что это только начальные два шага налоговой реформы. "Продолжение следует", – сказал Зеленский.

Как сообщалось, в понедельник в Верховной Раде был зарегистрирован доработанный законопроект №7137-д, в котором перечислены предложенные президентом шаги, кроме проверок: документ предполагает проведение фактическиъ и камеральных проверок.

В частности, законопроект предусматривает возможность для компаний с объемом дохода до 10 млрд грн в год уплачивать единый налог с оборота в 2% по правилам, которые установлены для третьей группы плательщиков единого налога - с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей.

Согласно данным Европейской бизнес ассоциации, также предлагается снять ограничения по количеству сотрудников и по видам деятельности, помимо подакцизных товаров и игорного бизнеса. При этом правительство получит право определять порядок уплаты единого налога.

Что касается остальных норм законопроекта, то он, согласно информации ассоциации, будет предлагать не считать поставками и, соответственно, не облагать налогами передачу топлива через принудительное отчуждение или изъятие имущества для потребностей государства, передачу Вооруженным Силам Украины, а также в качестве гуманитарной помощи. Такое топливо предлагается освободить от акциза.

При этом депутаты предлагают уточнить, что фактические проверки могут проводиться относительно возможности расчета банковской картой, указала ЕБА. Законопроект содержит предложение возобновить все фактические проверки, в том числе запрещенные на время карантина, а также камеральные проверки деклараций, по которым поданы заявки на возмещение НДС.

Законопроект предлагает также установить, что вред, причиненный контролирующими органами вследствие форс-мажорных обстоятельств в период военного положения, не будет возмещаться. В то же время пеню предлагается не начислять за нарушения, возникшие вследствие форс-мажора по время военного положения.

Среди предложений законопроекта - отказаться от налогообложения НДФЛ благотворительной помощи участникам боевых действий и лицам, проживающим на территории боевых действий.

При этом депутаты предлагают отказаться от начисления пени за несвоевременное бюджетное возмещение НДС, если таковое произошло вследствие форс-мажора.

Предлагается также предоставить право на налоговую скидку в размере 16% против нынешних 4% на пожертвования неприбыльным организациям.

Согласно информации ЕБА, законопроект также предлагает уточнить, что не уплачивается НДС за товары, уничтоженные во время войны, а также переданные на нужды обороны.