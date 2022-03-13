«Вы — часть экономического фронта». Шмыгаль призвал украинцев возвращаться к работе

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев, у которых есть возможность работать, вернуться к работе, чтобы поддержать экономический фронт государства.

В своем обращении он заявил, что несмотря на все усилия президента Украины, ее военных и дипломатов, а также международных партнеров, никто пока не может сказать, что война закончится уже завтра.

«Поэтому, считает он, перестройка экономики под новые реалии должна стать ключевым фундаментом победы. Призываю всех - кто может работать и имеет работу - работайте», - добавил Шмыгаль.

Украинский премьер призвал тех, кто имеет бизнес на территориях, где нет активных боевых действий, возобновлять деятельность.

«Вы часть экономического фронта. И сейчас вы нужные государству как никогда», - резюмировал Шмыгаль.