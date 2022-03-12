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«Укрпочта» выбрала эскиз марки «Русский корабль, иди на#уй!»
09:59 12.03.2022 |
"Укрпочта" объявила победителя народного голосования за эскиз для почтовой марки "Русский военный корабль, иди на#уй!".
Отмечается, что за работу украинского художника Boris Groh проголосовало более 1700 человек из 8 тысяч всех голосов.
В "Укрпочте" добавили, что после завершения организационных вопросов эскиз будет передан в печать.
"Итак, не будем терять времени! Приступаем к работе, чтобы в ближайшее время вы уже смогли воспользоваться маркой и отправили тому, кому нужно", - говорится в сообщении.
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