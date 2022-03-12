В частности, указ запрещает "экспорт, реэкспорт, продажу или поставку прямым или опосредованным путём из Соединенных Штатов или американскими физическими лицами, где бы они ни были, долларовых банкнот руководству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации".
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Байден подписал указ, запрещающий поставку долларовых банкнот в РФ
20:20 11.03.2022 |
Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий продажу или поставки любым другим способом долларовых банкнот в Россию, говорится в заявлении Белого дома.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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