Российские самолеты обстреляли белорусский населенный пункт на границе с Украиной, чтобы втянуть ВС РБ в войну - Командование ВС ВСУ

Российские самолеты в пятницу нанесли авиаудар по белорусскому населенному пункту Копани, находящемуся неподалеку от украинско-белорусской границы, для того, чтобы втянуть армию Республики Беларусь в войну с Украиной, сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Сегодня в 14.30 от ГПС (Госпогранслужбы - ИФ) поступила информация, что российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над нашими н. п. Городичи и Тумени, после чего нанесли огненное поражение по населенному пункту Копани (Беларусь)", - говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке.

В нем уточняется, что в данный момент 9-ый пограничный отряд наблюдает за занятием этого населенного пункта врагом.

"Это провокация" Цель - втянуть Вооруженные милы Республики Беларусь в войну с Украиной", - подытожили в ВС ВСУ.